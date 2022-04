Čaputová: Szlovákia lakosságának is szüksége van a segítségre

A menekültválság által kiváltott szolidaritási hullám helyénvaló és jó, de Szlovákia lakosságának is segítségre van szüksége.

Ezt Zuzana Čaputová államfő jelentette ki, miután kedden a Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) vezetőségével találkozott.

Egyetértett velük abban, hogy a romló szociális helyzettel összefüggésben ismétlődő, rendszerszintű, célzott és pénzügyileg értékelhető segítségnyújtásra van szükség.

„A kormánynak mielőbb intézkedéseket kell foganatosítania a nehéz szociális helyzetbe került emberek megsegítése érdekében célzott és ismétlődő támogatás formájában” – fogalmazott az államfő.

Állítása szerint a szlovákiai városok és községek már most is érzékelik a romló szociális helyzetet, fokozott idegességet, hátralékokat, illetve a szociális segélyek iránti kérelmeket. "Egyértelmű, hogy drágábbak az árucikkek. Ez a szlovákiai községek és városok légkörében is érzékelhető" – mutatott rá Čaputová.

Az államfő az önkormányzatok képviselőivel együtt éppen ezért ismételt rendszerszintű és anyagilag is jelentősebb segítségnyújtást kér az érintettek számára. Ennek egyik módjaként említette a lakhatási támogatást, amelyet például egyedülálló szülők, egyedülálló idősek vagy nagycsaládosok kaphatnának. „A megoldásnak tartalmaznia kell az egyéni szociális juttatások valorizálását is” – fogalmazott.

Čaputová a közbeszerzési problémákra is felhívta a figyelmet, amely több várost és községet is érint. Az építőanyagok drágulása miatt az önkormányzatok kénytelenek változtatni a már elnyert és megkötött szerződéseken. Az államfő megbeszélést szorgalmazott Miroslav Hlivákkal, a Közbeszerzési Hivatal elnökével, akivel a módszertani útmutatás lehetőségeiről akar egyeztetni, hogy az önkormányzatok ne kerüljenek bajba, ha módosítják a már megkötött szerződéseket.

Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere rámutatott, hogy Szlovákia több nagyvárosában már most is fokozottan nő a kritikus szociális helyzetben lévők száma.

"Az emberek gyakran fordulnak a városi hivatalokhoz segítségért, és attól tartanak, hogy elveszítik otthonukat vagy nem tudják fedezni a kiadásaikat" - mondta Vallo.

A polgármesterek ezért az anyagi szempontból kiszolgáltatott személyek célzottabb és rendszeresebb anyagi támogatását szorgalmazzák, amely kompenzálná az emelkedő árak miatt megnövekedett megélhetési költségeket. Elismerik, hogy az önkormányzatok nem tudják a költségvetésükből fedezni az ilyen jellegű segélyeket, éppen ezért az államtól várnak segítséget.



(TASR)