Čaputová: Továbbra is nagy probléma Szlovákiában az erőszak nagyfokú tolerálása

Szlovákiában továbbra is nagy probléma az erőszak nagyfokú tolerálása. Erre Zuzana Čaputová államfő figyelmeztetett azok után, hogy találkozott Michal Palkovič egészségügyi miniszterrel, Jana Dubovcová igazságügyi miniszterrel és Branko Kiššel, az országos rendőrfőkapitány első helyettesével. A nők védelmének a megerősítéséről tárgyaltak a máriatölgyesi (Dubnica nad Váhom) gyilkosság kapcsán.

TASR-felvétel

„Három olyan terület van, amelyen belül rendszerszintű lépéseket tehetünk a megelőzés érdekében, a főleg nők ellen elkövetett erőszak áldozatainak védelme érdekében, ami Szlovákiában továbbra is nagy problémát jelent, beleértve a nők elleni erőszak nagyfokú tolerálását is. Több statisztika is igazolja, hogy az európai országok között jóval magasabb a közvéleményben ennek tolerálása, mint az egészséges lenne” – közölte az államfő.

Elmondta: több intézkedésről is tárgyaltak, amely megerősítené a nők erőszakkal szembeni védelmét. Például olyan megoldásokról beszéltek, amelyeket heteken belül el lehetne fogadni. „Hogy egységes legyen a szakértők eljárása azoknak a pácienseknek az ellátásában, akik potenciálisan veszélyt jelenthetnek” – tette hozzá.

Mint elmondta: a büntető törvénykönyv módosítása, amelyről végül nem tárgyalt a parlament, olyan rendelkezéseket tartalmazott, amelyek alkalmasak voltak a nők elleni erőszak kezelésére. Szerinte elképzelhető lenne ezek gyorsított eljárásban való elfogadása.

„Nem utolsó sorban a rendőrség ráerősít a nők elleni erőszakról szóló kommunikációra. Ez azt jelenti, hogy felerősödnek az ilyen cselekedetek bejelentésének lehetőségei” – tette hozzá.

TASR