Čaputová után már nem Pellegrini a második legmegbízhatóbb politikus – ketten is megelőzték a Hlas elnökét

Rendíthetetlenül Zuzana Čaputová köztársasági elnök a legmegbízhatóbb politikus Szlovákiában, mögötte viszont valamelyest változott a sorrend.

Peter Pellegrini (Fotó: TASR)

Az Ipsos ügynökség felmérése szerint, amit a DenníkN megbízásából készített el, a hivatalnokkormány kinevezését követően is az emberek 42 százaléka bízik az államfőben.

A pártpreferenciákat illető felmérésekben a Hlas népszerűsége egyre csökken, ez a tendencia pedig a párt elnökének a megbízhatósági indexére is igaz. Peter Pellegrini sokáig a második legmegbízhatóbb politikus volt Čaputová mögött, rendre 36-38 százalékos megbízhatósági értéket ért el – ez viszont most 32 százalékra csökkent. Ez ugyan betudható lehet pillanatnyi kilengésnek is (májusban 34 százalékos volt a megbízhatósága), de egy hónappal a választások előtt ez nem túl jó ómen.

Ennek köszönhetően Ódor Lajos és Robert Fico is megelőzte őt a listán. A miniszterelnök a második helyre lépett fel 33 százalékos megbízhatósági értékkel, míg a Smer elnöke 32 százalékkal behozta Pellegrinit, de a megkérdezettek közül lényegesen többen (13 százalék a 9-cel szemben) jelölték meg Ficót, hogy egyértelműen bíznak benne.

Ivan Korčok az ötödik a listán. Az egykori külügyminiszter fontolgatja, hogy jelölteti magát az államfőválasztáson, május óta pedig 6 százalékot nőtt a megbízhatósága, jelenleg 28 százaléko. Őt követi a sorban Boris Kollár (25 százalék), Milan Uhrík (23 százalék), Andrej Danko (22 százalék), Eduard Heger (21 százalék), Michal Šimečka (19 százalék), Richard Sulík (19 százalék), Milan Majerský (17 százalék) és Igor Matovič (14 százalék).

A lista legalját a Szövetség elnöke, Forró Krisztián foglalja el, akiben a megkérdezettek mindössze 6 százaléka bízik, ugyanakkor 41 százaléka nem ismeri őt. Augusztusban Igor Matovič volt a legmegbízhatatlanabb politikus az emberek körében. Az OĽaNO elnökében az emberek 78 százaléka nem bízik.

Az Ipsos augusztus 10. és 14. között végezte el a felmérést 1003 személy bevonásával.



(DenníkN)