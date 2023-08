Čaputová üzent a pártok vezetőinek: „Fontolják meg minden egyes szavukat”

Zuzana Čaputová köztársasági elnök azt kívánja, hogy a parlamenti választások előtti egy hónap a politikai versengésről, ne pedig a politikai háborúzásról szóljon.

Az államfő szerint a pártok vezetőinek meg kellene fontolniuk minden szavukat, ugyanis a gyűlölet és az ellenségeskedés a társadalomra is átterjedhet.

„Azt kívánom, hogy az utolsó hónap a politikai versengésről, ne a politikai háborúzásról szóljon. Fontos, hogy a pártvezetők megfontolják minden szavukat, mert a hazugság, az ellenségeskedés, a gyűlölet, amit egyesek munkametódusként alkalmaznak, nem érnek véget a híradóban, de átterjednek a társadalomra is” – közölte az államfő.

Bárhogy is végződjön a választás, Čaputová szerint a társadalom egy része nem lesz elégedett. „Viszont a választások után is nemzetként, a nemzeti kisebbségekkel együtt továbbra is állampolgárként kell élnünk és együttműködnünk” – tette hozzá.

Az előrehozott parlamenti választásokat szeptember 30-án rendezik, összesen 24 politikai párt és egy mozgalom száll harcba a szavazatokért. A kampányidőszak június 9-én kezdődött, és 48 órával a választások előtt ér véget.



