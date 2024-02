César-díj - Tarolt az Egy zuhanás anatómiája

Tarolt az Egy zuhanás anatómiája című film a francia Oscar-díjnak számító César-díj kiosztóján: a Justine Triet rendezésében készült lélektani krimit hat kategóriában díjazta péntek este a francia filmakadémia.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

A tavalyi cannes-i fesztiválon az Arany Pálmát elnyert dráma kapta meg a legjobb filmnek, a legjobb rendezésnek, a legjobb forgatókönyvnek (Justine Triet és Arthur Harari), a legjobb férfi mellékszereplőnek (Swann Arlaud), a legjobb vágásnak (Laurent Sénéchal) járó elismerést, s a film főszerepét alakító német Sandra Hüller pedig a legjobb színésznőnek járó szobrot vehette át.

Justine Triet-nek ez a negyedik játékfilmje, valamennyinek a főhősei összetett női figurák.

"Szeretném ezt a Césart minden olyan nőnek ajánlani, akik csapdában érzik magukat a döntéseikben, a magányukban, azoknak, akik soknak érzik magukat, és azoknak, akik úgy érzik, hogy kevesek, azoknak, akik sikeresek és azoknak, akik elbuknak, és végül azoknak, akiket megbántottak, és azoknak, akiknek sikerül felszabadulniuk azzal, hogy kimondták a véleményüket. És azoknak is, akiknek ez nem sikerül"

- mondta a 45 éves rendezőnő a díj átvételekor.

A thriller - amelyet eddig több mint másfél millióan láttak a francia mozikban - elnyerte a legjobb forgatókönyvnek járó elismerést a 81. Golden Globe díjátadón, és öt kategóriában - köztük a legjobb rendezésért és a legjobb színésznői alakításért -, jelölték a március 10-én kiosztásra kerülő Oscar-díjak versenyében is.

A film főszereplője, Sandra Hüller a díj átvételekor köszönetet mondott Franciaországnak és a francia filmakadémia tagjainak, akik "karjaikba zárták".

"Nem számítottam erre, még kevésbé németként. Már a forgatáskor is, az idegen nyelv, a származás soha nem akadály, hanem lehetőség volt. Ez boldoggá tesz. Azt kívánom és kérem, hogy mindig mindenhol így legyen"

- mondta a német színésznő.

Az Egy zuhanás anatómiája a francia Alpokban játszódik, ahol holtan találnak egy írót. Bár szintén író felesége állítja, hogy a férje öngyilkos lett, a nőt vád alá helyezik a férfi meggyilkolásának gyanújával. A film kétharmadát kitevő per a művészházaspáron belüli dinamikát és a független nőket érintő társadalmi előítéleteket vizsgálja.

A párizsi Olympia koncertteremben rendezett 49. César-díjátadó másik nagy győztese a Thomas Cailley rendezésében készült Mutánsok című fantasztikus film, amely 12 jelölés után öt kategóriában nyerte el a César díjat: a legjobb filmzenéért (Andrea Laszlo De Simone), a legjobb jelmeztervezésért (Ariane Daurat), a legjobb fényképezésért (David Cailley), a legjobb vizuális effektekért (Cyrille Bonjean, Bruno Sommier és Jean-Louis Autret) és a legjobb hangmérnöki munkáért (Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet és Niels Barletta).

A legjobb színésznek járó César-díjat a francia-belga Arieh Worthalter vehette át A Goldman ügy című tárgyalótermi dráma főszerepéért. Az alkotás Pierre Goldmann szélsőbaloldali aktivista 1975-ös gyilkosság vádja miatti peréről szól, amely megosztotta Franciaországot. A filmet Cédric Cahn rendezte.

A legjobb női mellékszereplő díját Adele Exarchopoulos vehette át, a Franciaországban 2014 óta működő helyreállító igazságszolgáltatás rendszerét bemutató Az arcuk mindig előttem lesz című filmdrámában nyújtott alakításáért. A filmet saját forgatókönyve alapján Jeanne Herry rendezte.

A legígéretesebb színésznőnek járó Césart Ella Rumpfnak ítélte a filmakadémia, a cannes-i fesztiválon bemutatott Le Théoreme de Marguerite című film főszerepében nyújtott játékáért. Az alkotás rendezője Anna Novion. A legígéretesebb színész díját Raphaël Quenard kapta, a Jean-Baptiste Durand rendezésében készült Chien de la casse című filmben nyújtott alakításáért. Ez a mű érdemelte ki a legjobb elsőfilmnek járó szobrot is.

A legjobb dokumentumfilm a Négy nővér című tunéziai-francia alkotás lett, Kaouther Ben Hania rendezésében. A megrázó film egy egyszerű tunéziai nőről, Olfa Hamrouniról szól, akinek mind a négy lánya radikalizálódott 2016-ban, s a két idősebb csatlakozott az Iszlám Állam dzsihadista szervezethez. Az iszlamizmust megtagadó két fiatalabb lány önmagát alakítja a dokumentumfilm és fikció keverékéből létrejött műben, míg nővéreiket színésznők játsszák.

A legjobb külföldi filmnek járó díjat a kanadai Monia Chokri vehette át a cannes-i fesztiválon bemutatott A szerelem természete című romantikus filmvígjátékáért.

Az életműért járó tiszteletbeli César-díjat idén a 13 Oscar-díjra jelölt Oppenheimer című film rendezője, Christopher Nolan vehette át. A szobrot Marion Cotillard Oscar-díjas színésznő adta át a brit rendezőnek. A francia filmsztár többször is dolgozott Christopher Nolannal, az Eredet és A sötét lovag - Felemelkedés című filmekben.

Tiszteletbeli César-díjat adományozott a filmakadémia Agnes Jaoui színésznő, forgatókönyvíró, rendezőnek is, aki hat szoborral a legtöbbet díjazott női filmes.

A legnagyobb tapsot azonban Judith Godreche színésznő kapta, aki a nők elleni rendszerszerű erőszak leplezésének zászlóvivőjévé vált. A most 51 éves színésznő a közelmúltban feljelentést tett olyan ismert rendezők ellen, mint Benoit Jacquot et Jacques Doillon, akik állítása szerint 14 éves korában szexuálisan és pszichológiailag bántalmazták. A rendezők tagadják a vádakat, de az elmúlt hetekben más színésznők (Anna Mouglalis, Isild Le Besco) is hasonló vádakat fogalmaztak meg ellenük. Judit Godreche azt is állította több interjúban, hogy a filmiparban mindenki tudott a fiatal lányok elleni rendszerszerű erőszakról, de nem tettek semmit ellene. A César-díjkiosztón a színésznő arról beszélt, hogy reméli, fellépése forradalmat vált ki a francia filmvilágban. Beszédét ovációval és állva tapsolták meg a kollégái.

(MTI)