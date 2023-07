Cesc Fabregas bejelentette visszavonulását

Bejelentette visszavonulását Francesc "Cesc" Fabregas világ- és kétszeres Európa-bajnok spanyol labdarúgó.

Cesc Fabregas (Fotó: AP/TASR)

A 36 éves középpályás közösségi oldalán jelentette be, hogy felhagy a profi labdarúgással és a továbbiakban a Primavera del Como 1907 második csapatát fogja edzőként irányítani.

Fabregas a Barcelona utánpótlás-akadémiáján nevelkedett, majd az Arsenalba igazolt, amellyel FA Kupát és Angol Szuperkupát nyert. Ezt követően 2011 és 2014 között Király Kupát, spanyol bajnokságot, klubvilágbajnokságot, Európai Szuperkupát és kétszer Spanyol Szuperkupa-sikert is ünnepelhetett a Barcelona játékosaként. Majd visszatért Angliába, a Chelsea együtteséhez, amellyel az Európa-ligában és kétszer a Premier League-ben is diadalmaskodott és elhódította az Angol Ligakupát is.

A 110-szeres spanyol válogatott futballista 2019-ben a francia élvonalban szereplő Monacóhoz szerződött, onnan pedig az olasz másodosztályú Como csapatához.

A spanyol nemzeti együttessel 2008-ban és 2012-ben Európa-bajnoki címet, míg 2010-ben világbajnoki címet szerzett, a válogatottban 15 gólt jegyzett, klubpályafutása során pedig 739 mérkőzésen 125-ször volt eredményes.

(MTI)