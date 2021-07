Cézanne-kiállítást és szürrealista tárlatot rendeznek jövőre a Tate Modernben

Nagyszabású Cézanne-kiállításra és szürrealista tárlatra is számíthatnak jövőre a londoni Tate Modern látogatói.

Fotó: The Art Newspaper

A Tate múzeum 2022-es programjáról beszámoló The Guardian szerint emellett a nagy presztízsű brit kortárs művészeti elismerés, a Turner-díj nyerteseinek művei is bemutatkoznak majd az intézmény egy kiállításán.

A Surrealism Beyond Borders (Határok nélküli szűrrealizmus) című kiállítást februárban rendezik meg a Tate Modernben. A programban a szűrrealista stílus nemzetközi elterjedésének bemutatása is szerepel. Az Európából induló irányzat az egész világot megkerülte: Tokiótól Mexikóig, az egyiptomi Művészet és szabadság-mozgalomban, az afrikai művészek alkotásaiban és a martinique-i Aime Cesaire költészetében is megjelent.

2022 májusára Cornelia Parker retrospektív tárlatával készül a múzeum.

A Tate Modern 2022 őszére tervezi nagyszabású Cézanne-kiállítását. Olyan képeket is bemutatnak a művésztől, amelyeket Nagy-Britanniában még nem állítottak ki korábban.

Szintén jövő év őszén, novemberben láthatja a közönség a lengyel szobrász, Magdalena Abakanowicz munkáit.

A múzeumban májusban a Radical Landscapes (Radikális tájak) című csoportos kiállítás is bemutatkozik, amely azt vizsgálja, hogyan ábrázolták a művészek a brit vidéket a "miszticizmus, a kísérletezés és a lázadás" helyszíneként.

MTI