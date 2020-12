Chadwick Boseman emléke előtt tisztelgett a Music Television filmes díjátadó gálája

A Marvel szuperhősök közül Fekete Párducot alakító színészt Robert Downey Jr. és Don Cheadle méltatta - számolt be róla a The Hollywood Reporter.

A vastagbélrákban szenvedő, 43 éves korában elhunyt Boseman pályafutását az MTV Film & Televíziós Díjátadójának online gáláján a Korszakok hőse díjjal ismerték el. Mint Downey hangsúlyozta: a színész valóban megtestesítette mindazt, amit egy szuperhősről gondolunk. A kamera előtt és személyes életével is példát mutatott, jótékonyságáról is közismert volt és rákbetegséggel küzdőket támogatott.

Cheadle felidézte, hogy a forgatásokon mindenkit inspirált maga körül, és alakításaival rengeteg rajongót szerzett magának. Színészi pályafutása, munkaszeretete, ösztönző ereje hagyatékaként marad fenn - fűzte hozzá. Felsorolta, hogy a Fekete Párducon kívül számos fontos alakítását láthatták a nézők, köztük a Marshall, A James Brown sztori és A 42-es című filmekben.

