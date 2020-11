Fantasztikus jó hír, hogy MEGJELENT a - KLÁN - a - FELVIDÉK SAGA - kultikus-bestsellerek szerzőjének, Szomolai Tibornak ÚJ karácsonyi bestsellere: Cigányúton! Szomolai Tibor - újra darázsfészekbe nyúlt, s mintha megszokná - újra a határokat feszegeti! Szomolai Tibort faggattuk...

CIGÁNYÚTON... Érdekes, beszélő cím. Mi az új regény alaptémája?

Szomolai Tibor - A cigányok... A munkámnak köszönhetően napi kapcsolatban állok velük tavasztól őszig, ismerem az életkörülményeiket, az életmódjukat, az észjárásukat, a vágyaikat. A - KLÁN - maffiaregényem kiadása után egyre biztosabb voltam abban, hogy izgalmas könyvet lehetne írni nemcsak a maffiáról, hanem a cigánytémáról is, mert rettentően kényes és izgalmas, zárt és ismeretlen világról beszélünk...

Mi a regény cselekménye?

Szomolai Tibor - A regény Magyarországon játszódik, ami azért érdekes, mert a történet általánosítható, végül is, akár a Felvidéken is játszódhat - bárhol a világon. A háttérben megjelenik az utóbbi húsz év országos és részben nemzetközi politikája, az intézmények groteszk működése és nem elhanyagolhatóan az a szomorú tény, hogy a jó elképzeléseket hogyan viszik félre az emberi gyengeségek, a hiúság és a nyereségvágy, a pénz utáni hajsza.

Beszéljünk kicsit a könyv címéről.

Szomolai Tibor - Kijelenthető, hogy a cigányság a jelenben is hatalmas problémát okoz a társadalomnak, a társadalom nyeli, nyeli ezt a gondot, de sokszor cigányútra fut a nagy falat. Az út szó azonban a (ki)útkeresést is szimbolizálja. Ebben a könyvben rengeteg fajta út van jelezve, kijelölve vagy megmutatva – ezeken kísérem végig az egyes szereplőket. A cigányok, ha nem találták a helyüket, mindig útra keltek, vagy agyalni kezdtek és a könnyebb utat keresték...

A könyveidnél már szinte védjegynek számít a szalagkötés és az izgalmas borító.

Szomolai Tibor - Sokat vitatkoztunk a borítótervezővel, nem tudtuk eldönteni, mi is lenne a legjobb fedőlap. Végül az jutott eszembe, hogy a virágmintás textília az, ami minden cigányt összeköt, hiszen a népviseletükben is szerepel. A megfelelő minták kiválasztásánál még divattervezők is segítettek. A szalagos kötésről nem vagyok hajlandó lemondani, de azt tudtam, hogy ha az egész könyv gerincén végigvezetjük a pántlikát, már nagyon csiricsáré lesz a kiadvány. A pántlika így majd csak a gerinc alsó részébe fűződik bele. A színek kiválasztásában a munkás cigányasszonyaim segítettek. Mivel nem tudtuk eldönteni, hogy az aranymintás, vagy a színes szalagok szebbek, a könyv kétféle dizájnban jelenik meg.

Milyen fogadtatásra számít a szerző?

Szomolai Tibor - Az előző könyveim nagy sikereket értek el, remélem ezt a kötetet is olvasókedvvel fogadják majd az emberek. Nekem az apám mindig azt mondta, ha valamit csinálsz, az legyen jól megcsinálva, nincs vita, a munkát rendesen el kell végezni. Ez a könyv pedig jól, rendesen meg van csinálva...

Hol kapható a könyv? Szomolai Tibor - Elsősorban legfőbb partneremnél - a Családi Könyvklub könyvesboltjaiban, de úgy tudom, hogy már gőzerővel küldik a könyvet bárkinek - ONLINE - vagyis megrendelhető a - Könyvklub webáruházában - is!

