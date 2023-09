A cipősszekrény helye a lakásban

Praktikus tárolás és stílusos rendezetettség.

A lakás berendezésekor különféle szempontok merülnek fel, amelyek között nem az elsődleges a cipősszekrény helye, pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek is fontos szerepe van, így nem mindegy az sem, hol lesz a helye. A cipők a mindennapi viseletünk elengedhetetlen részei, ám gyakran előfordul, hogy csak kaotikusan ledobva hevernek – többnyire az út közepén. Ennek elkerülése és a praktikus tárolás érdekében a cipősszekrény helyes elhelyezése kifejezetten fontos részlete a tervezésnek.

Hol az ideális helye a cipősszekrénynek?

Lakberendezéskor a funkcionalitás és az esztétika egyensúlyban tartása kulcsfontosságú, így tehát nem csak a látványt, de az adott tárgy szerepét is szem előtt kell tartani. A cipősszekrény nem pusztán egy tárolóhely a cipőinknek, hanem egy olyan elem is, amely segít megőrizni a lakásunk rendjét, illetve tisztaságát. A legtöbb háztartásban az előszoba, ha külön helyiség nincs, a bejárati előtér vagy a folyosó az optimális választás.Itt rögtön érkezés után levehetjük, és egyúttal tárolhatjuk is a cipőket anélkül, hogy az utca porát szétszórnánk a lakásban. Praktikus megoldás a táskák és kabátok elhelyezésére kialakított, cipősszekrénnyel összevont előszobaszekrény is.

Hol nem szerencsés a cipőinket tárolni?

Az utcai cipőket nem célszerű olyan helyeken tárolni, ahol tisztaságnak kiemelt szerepe van. Éppen ezért sem a fürdőszoba, a hálószoba, sem a konyha nem ideális a lábbelik elhelyezésére. Induláskor és érkezéskor kéznél, illetve lábnál van, ha a bejárati ajtó közelében helyezkedik el, így erre érdemes törekedni a hely keresésekor. Nem szükséges egy cipőboltnyi cipővel rendelkeznünk ahhoz, hogy egy ilyen bútordarab hasznos és látványos eleme legyen az otthonunknak, a vendégek érkezésekor is például kifejezetten hasznos, ha nem kell a cipőkupacokat kerülgetni.

