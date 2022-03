Cipőt a cipőboltból, prémium teát a tea áruházból

Ha megkérdeznék tőled, hogy a világon melyik ital a legnépszerűbb, az első tipped biztosan a víz lenne. De mi a második helyezett? Gondoltad volna, hogy a tea? Ha igen, akkor lehet, hogy te is a teakedvelők népes táborát erősíted. Szerencse, hogy ma már bármilyen teára fáj a fogad, kis utánajárással be tudod szerezni. Napjainkban az olcsó filteres teától kezdve, a kimérve kapható teakülönlegességekig, minden elérhető az üzletekben, erre specializálódott szaküzletekben, esetleg az interneten.

Minőségi teát szaküzletből

Bár élelmiszerüzletek sora árul finomabbnál finomabb teákat, ha igazi kimagasló minőségre vágysz, érdemes erre szakosodott boltokban, webáruházakban keresned.

Ezeknek a szaküzleteknek a tulajdonosai legtöbbször olyan emberek, akik imádják a teát, és mindent tudnak az általuk forgalmazott termékekről. Tudják, honnan származik, hogyan termesztik, hogyan készítik az adott fajtát. Fontos számukra, hogy a vevők elégedettek legyenek. Ha tehetik, a tudásukból is átadnak egy kicsit. Jó példa erre az M Matcha honlapja, ahol a matcha tea különböző felhasználási módjaihoz is találsz ötleteket.

Ha te is ínyenc vagy, akkor próbáld ki a japánok csodaitalát, ami az egészségvédő hatásában verhetetlen, kiválthatja a reggeli kávét is és nagyon finom.

Ha prémium teára vágysz, igyál matcha teát

A matcha egy különleges japán tea, amit porrá őrölt, speciális zöld teából készítenek. Méltán válik egyre népszerűbbé szerte a világon. Japánban nemcsak a kulináris értéke miatt fogyasztják, hanem a fiatalság és egészség forrásának is tartják, számtalan, egészségre gyakorolt jótékony hatása miatt.

A matcha nemcsak egy kivételes ízű és minőségű ital, hanem a fogyasztása egyben egy ősi tradíció is. Szertartását a japánok a Tea Útjának nevezik. A zen buddhizmus nemcsak a fenséges ital elkészítésének a rítusát, de a teacserje termesztését, feldolgozását is áthatja.

Csak kis termőterületen, egyedi technológiával termesztik és készítik ezt a fajta teát. Ritkasága és korlátozott mennyisége miatt a matcha felértékelődött, a sáfránnyal és a szarvasgombával együtt említik.

Matcha tea shopok Magyarországon is

Szerencsére Magyarországon is vannak, akik a matcha iránti szenvedélyüktől vezérelve elérhetővé tették nálunk is az igazán minőségi, finom teákat. Az M Matchától a matcha fogyasztásához mindent beszerezhetsz megfizethető áron, még a teaszertartás eszközeit is. Azok számára, akiket érdekel a teák exkluzív világa, jó ajándék lehet egy ilyen termékeket tartalmazó csomag, amit akár saját magad válogathatsz össze, gyönyörű ajándékdobozba.

Ha pedig hasznos ismeretekhez szeretnél hozzájutni, egyebek közt a tea szervezetünkre gyakorolt hatásairól, olvasd el a szakértők által írt cikkeket az M Matcha weboldalán.

(PR-cikk)