Čižnár ideiglenesen felfüggesztette Kočner „threemás” ügyészének tevékenységét

A Denník N értesülését megerősítette a Főügyészség szóvivője, Jana Tökölyová. Bystrík Palovič a Pozsony I járási ügyészségnél dolgozott. A gyanú szerint a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsított Marian Kočner többször is kommunikált az ügyésszel a Threema nevű alkalmazáson keresztül.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) augusztus végén foglalta le az ügyész mobiltelefonját hivatali jogkörrel való visszaélés, korrupciós és megvesztegetési ügyekben folytatott büntetőjogi eljárásokkal összefüggésben.

Palovič felügyelte a Daniel Lipšic akkori parlamenti képviselő és Grendel Gábor (OľaNO) ellen folytatott eljárást is.

Čižnár még novemberben függesztette Palovičot Iveta Kopčová kerületi ügyész javaslatára. Kopčovát azonban Čižnár még aznap szintén visszahívta funkciójából tétlenség miatt, ugyanis nyolc éven keresztül nem emelt vádat Lóránt K. ellen egy hitelcsalási ügyben. A gyanú szerint emellett Lóránt K. volt Dobroslav Trnka bűntársa a Penta pénzügyi csoport egyik vezetője, Jaroslav Haščák megzsarolására tett kísérletben.

Mint ismert, Marian Kočner nem csupán a már azóta lemondott igazságügyi államtitkáron, Monika Jankovskán keresztül bonyolíthatta le az ügyes-bajos dolgait, hanem Bystrík Palovič nevezetű ügyészen keresztül is megpróbált befolyást gyakorolni az igazságszolgáltatásra.

A DenníkN úgy tudja, Kočner arra törekedett, hogy ez az ügyész befolyásoljon lezáratlan ügyeket, amikért cserébe nyilván pénzt is felkínált. A rendőrség augusztusban Palovič mobiltelefonját is lefoglalta, amikor a hatóság emberei lecsaptak néhány bíróra, köztük Jankovská testvérére is. Ettől még ez az ügyész, akit Kočner egyszerűen csak Bisťonak hívott, zavartalanul folytathatja a munkáját. A feltört telefonból kinyert kommunikáció szerint Kočner188 üzenetet váltott Bisťóval, és legalább háromszor beszéltek is telefonon keresztül.



