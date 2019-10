Čižnár ideiglenesen felfüggesztette Trnka ügyészi tevékenységét!

Mint ismert, miután az exfőügyész Trnka és Marian Kočner nagyvállalkozó közötti beszélgetést rögzítő hangfelvételt közzétették, a közjogi méltóságok, az ügyészek tanácsa és a Főügyészségének etikai bizottsága is felszólították a volt főügyészt, hogy fontolja meg az ideiglenes felfüggesztését.

Két héttel ezelőtt még Čižnár azt állította, hogy nem lehetséges az ügyész felfüggesztése, mert egyelőre nem emeltek vádat konkrét bűncselekmény miatt, illetve hozzátette, javaslatot sem tehetnek a fegyelmi eljárás indítására, mert a hangfelvétel készülte óta letelt az elévülési idő.

A noviny.sk-nak azonban a Főügyészség szóvivője, Andrea Predajňová megerősítette, hogy Jaromír Čižnár főügyész a mai nappal felfüggesztette Dobroslav Trnka ügyészi tevékenységét.

A hangfelvételen az exfőügyész Marian Kočnerral beszélget érdekes stílusban, ami szerint Trnka az albári polgármesterrel összejátszva Kočner háta mögött megzsarolták volna Szlovákia második leggazdagabb emberét, Jaroslav Haščákot az úgynevezett Gorilla-anyaggal.

A héten emellett előkerült egy videófelvétel is, amelyen Kočner rejtett kamerát segít felszerelni Trnkának az irodájába. A kb. 75 másodperces videót a Ján Kuciak Invesztivatív Központ hozta nyilvánosságra. A kamerán lévő idő szerint 2000-ben járunk, és január 1-je, illetve 2-ika van, de elképzelhető, hogy pusztán nem állították be a pontos dátumot a készüléken. Mindenesetre azt érdemes tudni, hogy Trnka 1999-től a főügyész helyetteseként tevékenykedett, 2004-től pedig már főügyész volt.

A felvételen látszik, amint a kamerát először átadják az új tulajdonosnak, majd néhány másodperc múlva már az irodában installálják. A két esemény között az idő is mintegy 23 órát ugrik előre. Utóbbi esemény már január 2-án délelőtt 10 körül zajlik. A felvételen Kočner Trnkát instruálja, hova üljön a kanapéjára vagy a foteljára, és úgy állítják be a kamera látószögét, hogy az is látszódjon aki látogatóba érkezik az ügyészhez.



(TASR/para)