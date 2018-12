Čižnár utasított a Greenpeace-aktivisták szabadon engedésére!

A nemcsak szlovákiai, de több országból érkezett aktivisták múlt hét szerdán felmásztak a nyitranováki bánya egyik aknatornyába, és kifüggesztettek egy hatalmas transzparenst a következő felirattal: "Fejeződjön be a szénkorszak!"

A privigyei járásbíróság helyt adott a rendőrség vizsgálati fogságra vonatkozó kérelmének, miután elismerte, hogy valóban fennállhat a veszélye annak, hogy a környezetvédelmi aktivisták "folytatják bűncselekmények elkövetését" a bánya ellen.

Jaromír Čižnár főügyész kedden reagált a történtekre, és úgy látja, egyáltalán nincs indok arra, hogy az aktivistákat börtönben tartsák, míg vizsgálatuk le nem zárul.

A Greenpeace már hosszabb ideje figyelmeztet a szénbányászattal összefüggő környezetszennyezésre. Korábban mintákat vettek a vízből és a talajból, utóbbi esetben kimutatták az arzénszennyezést, emellett a környező településeken élők között felmérést végeztek arról, egyetértenek-e a bánya működésével.

A múlt héten végül úgy döntöttek, hogy bemennek a bánya területére, és ott fejezik ki véleményüket. Állításuk szerint egy olyan bejáraton jutottak be, amely semmilyen módon nem volt biztosítva.

A szénszállításra szolgáló toronynál két csoportra oszlottak. Az egyik felmászott a szén szállítására szolgáló toronyba, hogy kifüggessze a transzparenst, a másik pedig lent egy felkiáltójelet formázott meg.

A Hornonitrianske bane társaság reakciójában közölte, hogy azonnal le kellett állítaniuk a tornyot, amely egyedüliként szolgálja a szénszállítást, ezt követően pedig a bánya minden munkaállomását is, érvelésük szerint pedig ezzel veszélybe sodorták a bányászokat.

A bíróság közhasznú intézmény működése akadályozásának minősítette az aktivisták tettét. Az indoklás szerint a szénbányászathoz fűződő közérdeket sértették meg, mivel érvényben van a kormány utasítás arra vonatkozóan, hogy a Szlovák Villamosművek a társaság által kitermelt szénből nyerjen áramot.

A SME volt bányászokat is megkérdezett, és elmondásuk szerint a bányászok abban az esetben kerültek volna veszélybe, ha a bányában válsághelyzet áll elő. Ha például valaki megsérül, vagy elárasztják a bányát, és szükség lett volna a leállított toronyra, hogy egészségügyi eszközöket juttassanak le.

A Greenpeace ezzel szemben azzal érvelt, hogy békésen tüntettek, senkit nem veszélyeztettek, és ezt szerintük alátámasztja az is, hogy az ügyész nem vádolta őket azzal, hogy veszélybe sodorták volna a bányászokat.

Ezzel tulajdonképpen Čižnár is egyetértett, ugyanis szerinte a cselekmény minősítésének is szigorúbbnak kellett volna lennie, ha valóban veszélyeztettek volna másokat, például közveszélyokozással gyanúsíthatnák őket. "Ha senkit nem veszélyeztettek, akkor az is kérdéses, hogy egyáltalán bűncselekményt követtek-e el" - fogalmazott a főügyész.

(SME)