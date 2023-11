Clint Eastwood nem áll le - legújabb filmjét forgatja

A 93 éves Clint Eastwood a georgiai Savannah-ban forgatja Juror No. 2 című filmjét - számolt be róla szerdán a People.com celebportál.

Az Oscar-díjas színész-rendező ezúttal nem játszik saját filmjében, a cikkhez készült fotón hosszú fehér szakállal látható a kamera mögött.

