Coloradóban őrizetbe vettek egy férfit, aki zsinagógát tervezett felrobbantani

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) hétfői közleménye szerint a fehér felsőbbrendűséget hirdető, 27 éves Richard Holzernak több Facebook-fiókja is volt, amelyeken erőszakra buzdított és dicsőítette a holokausztot.

A tevékenységét megfigyelő FBI dokumentumai szerint júliusban például egy privát üzenetben azt írta, "készen áll arra, hogy lepuffantson valakit". Mellékelt magáról egy fotót is, fegyverrel és a fehér fajvédők jelképeivel. Egy másik Facebook-felhasználónak azt írta:

"szeretném, ha lenne egy holokauszt",

és megjegyezte, hogy szerinte a zsidóknak

"muszáj meghalniuk".

Holzert múlt pénteken tartóztatták le, miután egy fedett FBI-ügynök szeptember óta kapcsolatot tartott vele. Amerikai sajtójelentések szerint nem világos, hogy a szövetségi nyomozók mikor kezdték megfigyelni őt, és ki hívta fel rá a figyelmüket.

A Facebook üzenetküldő szolgáltatásán Holzer az FBI ügynökének nem sokkal a kapcsolatfelvételük után elmondta, hogy korábban a fajgyűlölő Ku Klux Klan tagja volt, jelenleg pedig szkinhednek vallja magát. Októberben pedig arról beszélt az FBI munkatársának, hogy egy zsinagógát vett a célkeresztjébe. Először arról írt, hogy arzénnal akarja megmérgezni a pueblói zsinagógában imádkozókat, majd egy személyes találkozó alkalmával - amelyre egyik barátja is elkísérte - már arról beszélt, hogy felrobbantaná a templomot és - mint mondta -

"úgy tönkretenné, hogy ne lehessen rendbe hozni".

Ha bűnösnek találják, Holzert akár 20 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhetik.

A The New York Times című lap idézte a pueblói zsinagóga rabbiját, Birdie Beckert, aki elmondta: a hatóságok csak azt követően értesítették őt a készülő merényletről, miután letartóztatták Holzert. A rabbi elmondta azt is, hogy a gyülekeztnek mintegy 35 család a tagja, néhányan közülük holokauszt-túlélők gyermekei. A pittsburghi zsinagóga ellen tavaly elkövetett merénylet - amely 11 halálos áldozatot is követelt - ugyan nagyon megrázta a híveket, de arra senki sem gondolt, hogy ilyen merénylet Pueblóban is megtörténhet - tette hozzá.

