A COOP Jednota hamarosan megnyithatja első önkiszolgáló boltját

Szlovákia legnagyobb élelmiszer-áruházlánca elismerte, hogy még ezévben megnyitná első önkiszolgáló üzletét.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az önkiszolgáló boltok egyik előnye, hogy nonstop nyitva tartanak. Az üzlethelyiségekbe egy applikáció segítségével juthatunk be, amely össze van kötve a bankszámlánkkal. Az üzletekben nincsenek pénztárgépek, az árut az applikáción keresztül kell kifizetni. Az esetleges rablásokat egy mesterséges intelligencia "szagolja ki". Mivel alkoholt és dohánytermékeket is lehet vásárolni az ilyen önkiszolgáló boltokban, így az üzlethelyiségekbe kizárólag a 18 év felettiek léphetnek be.

Hogy a COOP Jednota önkiszolgálói is pontosan így fognak műküdni, azt egyelőre nem tudni. Azt viszont az ország legnagyobb élelmiszer-áruházlánca a Markízának elárulta, hogy még ezévben megnyitásra kerül az első ilyen üzlethelyiségük. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, de minden bizonnyal a fővárost szemelték ki maguknak.

A Jednota azonban nem az egyetlen, aki új üzletkoncepción dolgozik. A Billa jelenleg ilyen üzletek tesztelésére készül.



(Markíza)