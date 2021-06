Copa America: Brazília Neymarral, Argentína Messivel száll harcba a trófeáért

Vasárnap rajtol Dél-Amerika 47. kontinensviadala, a labdarúgó Copa America, amelyen az argentinok Lionel Messivel, míg a házigazda és címvédő brazilok Neymarral próbálnak a csúcsra érni.

Ahogy a pénteken rajtoló Európa-bajnokság, úgy Dél-Amerika kontinensviadala is különleges lesz a koronavírus-járvány miatt, ugyanis az is csak tíz napja derült ki, hogy hol rendezik a tornát. Eredetileg Kolumbia és Argentína lett volna a házigazda, csakhogy előbbi a feszült belpolitikai helyzet miatt május 20-án esett el a rendezésétől, míg utóbbi a pandémia miatt lépett vissza. A két éve is házigazda Brazília aztán beugróként elvállalta a torna lebonyolítását, de a döntés még a Selecao játékosaiból is komoly ellenérzéseket váltott ki, végül a brazil válogatott a részvétel mellett döntött.

A korábbiakhoz képest szintén változást jelent, hogy a megszokott 23 helyett 28 játékost nevezhetnek a szövetségi kapitányok, illetve ezúttal a katari és az ausztrál válogatott távolmaradása miatt nem lesznek meghívott vendégcsapatok. Ez a lebonyolításra is kihatással van, mert így három négycsapatos csoport helyett két ötösben rendezik a torna első szakaszát, utána viszont már a negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben zajlik az esemény.

A két nagy favorit a tizedik diadalára hajtó brazil és a 14-szeres győztes, de 28 éve trófea nélkül álló argentin együttes, mivel mindkettő számíthat legjobbjára, Neymarra, illetve Lionel Messire. A brazilok nagyszerű formának örvendenek, ugyanis hat forduló után százszázalékos teljesítménnyel vezetik a kontinentális világbajnoki selejtezősorozatot, ugyanakkor az argentinok már háromszor döntetlent játszottak, így a torna felvezetéseként szolgáló legutóbbi két körben is.

A 15 diadalával rekorder Uruguay szintén két döntetlennel hangolt a Copa Americára és csak negyedik helyről várja a vb-selejtezők folytatását, Luis Suarez szerint mégis arról álmodoznak, hogy aranyérmesként térhetnek majd haza.

Az idei Copa Americát négy brazil város - Rio de Janeiro, Brazíliaváros, Cuiaba és Goiania - öt stadionjában rendezik, a döntőre július 10-én kerül sor a legendás Maracana Stadionban.



A csoportbeosztás:

A csoport: Argentína, Bolívia, Uruguay, Chile, Paraguay

B csoport: Brazília, Kolumbia, Venezuela, Ecuador, Peru



