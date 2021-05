Covid-csalás: ócskavastelepen átfestett poroltókat adnak el oxigénpalackokként a koronavírus sújtotta Indiában

Miközben az indiai egészségügyi rendszer összerogy a koronavírus-járvány terhe alatt, illegális gyógyszerekre, oxigénre, kórházi ágyakra és temetkezési szolgáltatásokra épülő feketepiacok jönnek létre az országban - írja vasárnap helyszíni tudósításában a The New York Times (NYT), amely szerint az illegális kereskedelem emberéleteket sodorhat veszélybe.

Illusztráció (AP/TASR)

Az amerikai napilap több ilyen esetet hoz fel példának, és azt írja, hogy a világ egyik leginkább járvány sújtotta országában kevés olyan dolog van, aminek nagyobb a keletje az oxigénpalackoknál, amelyekre égető szükségük van a Covid-betegeket ápoló kórházaknak. Egy helyi jótékonysági szervezet riasztotta a rendőrséget, miután az egyik forgalmazó kétszeres árat, mintegy kétszáz dollárnak megfelelő összeget kért egy palackért. A rendőrség fényt derített arra, hogy az oxigénpalackokat forgalmazó cég valójában ócskavastelep, ahol átfestett poroltókat adnak el oxigénpalackok gyanánt. Ez életveszélyes lehet, tekintettel arra, hogy a poroltók nyomástűrése kisebb, és akár fel is robbanhatnak, ha magas nyomású oxigénnel töltik meg őket.

A koronavírus-járvány második hullámának pusztító hatása van az indiai egészségügyi rendszerre, az emberek egyre kevésbé bíznak abban, hogy Narendra Modi kormánya kezelni tudja a betegséget és képes lehet megfékezni a járványt. Széles körben elterjedt az a vélekedés, hogy Indiában sokkal több a halálos áldozatok száma a naponta jelzett néhány ezernél. A kórházak megteltek, a gyógyszer-, vakcina-, oxigén- és más tartalékok elapadtak, a járványból nyerészkedők pedig "betömik a lukakat", az orvosságokat, oxigént és más, betegek gyógyításához szükséges dolgokat online vagy telefonon adják el, sok esetben kihasználva a családok kétségbeesését és gyászát.

Az így eladott termékek sokszor hamisak, némelyek pedig ártalmasak is. A NYT azt írja, hogy a rendőrség a múlt héten azzal gyanúsított meg egy csoportot, hogy a holttestekről ellopta a halotti lepleket, majd újként adta el őket. Az előző napon pedig a rendőrség több mint száz üvegcse hamis remdesivir nevű antivirális gyógyszert foglalt le, amelyet sok indiai orvos felír a Covid-ban szenvedő betegeknek. A lap szerint a remdesivirrel - amelynek hatékonyságát sok orvos megkérdőjelezi -, sokféle módon csalnak.

Újdelhiben például a közelmúltban négy egészségügyi dolgozót tartóztattak le, mert elvették a Covid-19 betegségbe belehalt páciensektől a fel nem használt gyógyszeres fiolákat, és darabonként négyszáz dollárért adták el őket. Még mielőtt hiány alakult ki a gyógyszerből, a kórházak 65 dollárért jutottak hozzá.

Az amerikai lap olyan hangzatos ügyről is beszámolt, miszerint egy kormánypárti politikus kórházi ágyakkal kereskedett. De illegális vérplazma-kereskedelemre is akadt példa. A The New York Times szerint az effajta zsákmányszerzésre mondta a múlt hónapban az újdelhi főbíróság, hogy "szétszakadt a társadalom erkölcsi szövete".

A múlt hónapban az újdelhi rendőrség több mint 21 embert vett őrizetbe csalás, titkos készletek felhalmozása, bűnszövetkezés és másfajta, a koronavírus-járvánnyal összefüggő bűncselekmények miatt. Az észak-indiai Uttar Prades államban például 160 embert vettek őrizetbe hasonló okok miatt. Vikram Singh egykori Uttar Prades-i rendőrfőnök úgy nyilatkozott, hogy 36 éves pályafutása során sokfajta zsákmányszerzőt és gonosztettet látott, de ilyet még soha.

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem legfrissebb összesítése szerint Indiában a fertőzöttek száma elérte a 24 965 463-at, és 274 390 ember halt bele a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe. A fertőzöttek számában India a második az Egyesült Államok után, a halottakat illetően pedig az Egyesült Államok és Brazília előzi meg.

MTI