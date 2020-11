Covid-hírek: Az USA-ban 170 ezer új fertőzött egyetlen napon, Franciaországban és Spanyolországban lassul a járvány

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hírek a világból.

Az Egyesült Államokban 11 millióhoz közelít a diagnosztizált fertőzöttek száma

Az Egyesült Államokban 11 millióhoz közelít az igazoltan koronavírusos fertőzöttek száma a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház péntek esti adatai szerint. Egyedül pénteken több mint 170 ezer új fertőzöttet regisztráltak az országban.

A Johns Hopkins adatai szerint már meghaladta a 244 ezret a koronavírus okozta Covid-19 betegségben és szövődményeiben elhunytak száma.

Több tagállamban ismét rekordot döntött az újonnan fertőzöttek száma, és több tagállamban szombattól vagy vasárnaptól további szigorításokat vezetnek be a járvány visszaszorítása érdekében.

Vermontban Phil Scott kormányzó bejelentette: szombattól minden kávézónak, szórakozóhelynek és étteremnek este tízkor be kell zárnia, az éttermek csakis elvitelre dolgozhatnak. A politikus aggasztónak nevezte a járvány terjedésének gyorsaságát.

New York államban Andrew Cuomo kormányzó hétfőtől ígért további szigorításokat, New York város polgármestere, Bill de Blasio pedig bejelentette, hogy hétfőtől bezárhatják valamennyi iskolát.

Nebraskában Pete Ricketts kormányzó közölte: szombattól kétméteres távolságot kell tartani presszókban. éttermekben és fitneszklubokban, és mindenütt ajánlott a szájmaszk viselése. A kormányzó leszögezte: nem akarja kötelezővé tenni a szájmaszkot, mert - mint fogalmazott - "inkább a nevelés híve". A középnyugati államban elhalasztják a nem sürgős sebészeti beavatkozásokat is.

A nyugati parti Oregonban és Washington államban két hétig az élelmiszerboltok kivételével minden üzlet, étterem, sportklub, intézmény és iskola zárva tart, hatnál többen pedig még lakáson belül sem gyűlhetnek össze.

Új-Mexikó államban szintén kéthetes lezárást jelentett be a kormányzó, Utah államban rendkívüli állapotot hirdettek ki.

Spanyolországban lassul a fertőzés terjedésének üteme

Spanyolországban napok óta lassul a koronavírus-fertőzés terjedésének üteme, péntekre ötszáz alá csökkent a százezer lakosra vetített esetszám.

A spanyol egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg százezer emberből átlagosan 498-en fertőzöttek az országban.

Az egyes térségek között jelentős eltérések mutatkoznak: az észak-afrikai Ceuta autonóm városban ez a szám 996, míg a Kanári-szigeteken 82.

Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója a héten többször is elmondta: a tendencia alakulása reménykeltő, de továbbra is szükséges fenntartani az óvintézkedéseket - az éjszakai kijárási tilalmat, a közlekedési, nyitvatartási és létszám korlátozásokat - mivel a fertőzöttség még mindig nagyon magas. A járványügy vezető szerint október utolsó hetén tetőzhetett a mostani fertőzéshullám.

Az elmúlt 24 órában több mint 8700 új fertőzöttet igazoltak az országban. A regisztrált esetszám pedig egy nap alatt több mint 21 ezerrel emelkedett. Az járvány kezdete óta kiszűrt fertőzöttek száma már csaknem eléri az 1,5 milliót. Egy hét alatt több mint 1300 ember halt bele a koronavírus-fertőzésbe, a regisztrált halálos áldozatok száma 40769.

Kórházi kezelésére jelenleg mintegy 20 ezren szorulnak, ami az ellátási kapacitások 16 százalékát jelenti. Intenzív terápiára több mint háromezer páciensnek van szüksége, ezeken az osztályokon átlagosan 32 százalékos a COVID-betegek aránya. A tartományok többségében azonban az átlagot meghaladó a leterheltség.

Franciaországban csökkenőben a napi esetszám, stabilizálódott a kórházi betegek száma

Franciaországban valamivel 5 ezer alatt stabilizálódott a koronavírus-fertőzés súlyos betegeinek száma, a napi esetszám pedig már csökkenőben van: az elmúlt 24 órában 23 794 új esetet tártak fel a hatóságok az egy héttel ezelőtti több mint 60 ezerhez képest - derül ki az egészségügyi tárca péntek este közzétett adataiból.

Az elhunytak száma csütörtök óta 467-tel 43 892-re emelkedett az előző napi 472 és a szerdai 329 után. Kórházban pénteken 32 676 beteget ápoltak az előző napi 32 654-hez képest, ami megfelel a tavaszi hullám tetőzési szintjének: április 14-én 32 292-en voltak a francia kórházakban.

A súlyos betegek száma azonban ezúttal kevesebb, mint az első hullámban, amikor is a tetőzéskor 7200-an voltak lélegeztetőgépre kapcsolva. Pénteken viszont 4887 beteg feküdt intenzív osztályon, ami hárommal több, mint csütörtökön. Ennek oka, hogy a fertőzötteket hamarabb kiszűrik, az ellátás minősége javult, így rövidebb időre kerülnek az emberek kórházba, s kevesebben vesztik életüket.

Az elmúlt 24 órában csaknem 3 ezer betegfelvétel történt, de megközelítőleg ugyanennyien gyógyultan hagyták el a kórházakat.

A pozitív tesztek aránya 17,7 százalék volt pénteken. A legmagasabb arány a hónap elején meghaladta a 20 százalékot, de a karantén két héttel ezelőtti kihirdetése óta az adat fokozatosan csökken.

A járvány második hullámának tetőzését a következő napokban várják a szakemberek.

Bulgáriában 4200 fölött a fertőzöttek számának napi növekedése

Bulgáriában 4212 koronavírusos fertőzéses esetet regisztráltak pénteken, 798-cal többet, mint előző nap - közölte szombaton internetes oldalán a bolgár egészségügyi minisztérium.

A hétmilliós országban a fertőzöttek száma 94 237-re nőtt. Nyolcvanöten haltak meg egy nap alatt, a járvány kezdete óta pedig 2055-en. A kórházakban 4949 beteget kezelnek, 288-at az intenzív osztályokon. Egy nap alatt 12 413 tesztet végeztek el.

A tárca adatai szerint az egészségügyiek körében 3758-an betegedtek meg a kórban. Súlyos hiány van egészségügyiekből, mentősökből és kórházi ágyakból.

Bulgáriában, akárcsak sok más európai uniós országban, október elején indult rohamos emelkedésnek a fertőzöttek száma. A többi balkáni országhoz hasonlóan itt is nagyon leterheli a koronavírus-járvány az egészségügyi rendszert. Hogy kezelni tudják a koronavírussal fertőzött betegeket, betiltották a nem sürgősségi műtétek elvégzését.

Az országban március 8-án regisztrálták az első koronavírus-fertőzöttet, március 13-tól május 14-ig rendkívüli állapot volt érvényben a járvány miatt. A most is hatályban lévő rendkívüli helyzetet november végéig hosszabbította meg a kormány. Kötelező a maszk viselete a zárt nyilvános helyiségekben és a tömegközlekedési eszközökön, és közösségi távolságtartásra is kötelezik a polgárokat.

A WHO aggodalmát fejezte ki a tunéziai járványhelyzet miatt

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken aggodalmát fejezte ki a koronavírus terjedésének tunéziai mértéke miatt.

Az észak-afrikai arab országban meredeken megnőtt a koronavírus-fertőzés miatt bekövetkezett halálesetek, illetve és kórházban kezeltek száma.

A járványügyi helyzet "nagyon aggasztó" az országban - idézte a TAP hivatalos tunéziai hírügynökség Yves Souteyrand-t, a WHO tunéziai képviselőjét.

A növekvő számok miatt a tunéziai kormány újabban szigorított a közösségi életre vonatkozó korlátozásokon, és éjszakai kijárási tilalmat vezetett be az egész országban.

A WHO szerint a 11,5 millió lakosú országban az elmúlt három nap során 1400-1600 újabb, igazolt koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. A tesztelési kapacitás mindazonáltal korlátozott, és számos kórház hetek óta teljesítőképességét megközelítő vagy meghaladó mértékben működik.

Ezenkívül tunéziaiak millióit fenyegeti állásának elvesztése a felújított korlátozások miatt az országot alapvetően sújtó gazdasági válság közepette, amelyet tovább súlyosbított a világjárvány.

