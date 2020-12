Covid-hírek - Elmaradnak a karácsonyi enyhítések Ausztriában, folytatódó összecsapások a kijárási tilalmat megszegő lelőtt férfi miatt Albániában

Az osztrák kormány péntek este döntött a karácsonyi és szilveszteri ünnepek járványügyi szabályairól. Pénteken is összecsaptak az albán fővárosban a rendőrökkel a tüntetők, akik immár harmadik napja utcára vonulva fejezték ki felháborodásukat. Törökországban dőlnek a halálozási rekordok. Közben nyílnak a katalán sípályák, Franciaországban pedig felháborodtak a kultúra szereplői.

A tiranai összecsapások folytatódnak (Fotó: AP/TASR)

Ezek szerint marad az este 8 és reggel 6 óra közötti idősávra vonatkozó kijárási korlátozás, és a találkozásokat két különböző háztartás között 12 főben (6 felnőtt és 6 gyerek) maximálták.

Ez alól kivételt csak szenteste és karácsony első napja jelent majd, amikor 10 felnőtt és a hozzájuk tartozó gyerekek találkozása két napig megengedett lesz. "Minél kisebb körben ünnepelünk idén, annál jobb" - fogalmazott Sebastian Kurz osztrák kancellár.

December 26-ától viszont a jelenleg is érvényben lévő szabályozások lépnek újra életbe, ami a találkozások létszámát és a kijárási korlátozásokat illeti. December 31-én ugyan egy napra feloldják az éjszakai kijárási korlátozást, de a 6 felnőtt, 6 gyerek találkozási szabály életben marad. Ez azt jelenti, hogy idén Ausztriában is elmaradnak a nagy szilveszteri partik, melyek a kancellár szerint katasztrófát jelentenének januárra nézve.

Ezen túlmenően a frekventált helyeken szabadtéren is maszkot kell majd viselni. Hogy ez a rendelkezés mely közterületekre lesz kötelező érvényű, arról a tartományok saját hatáskörben dönthetnek. A munkahelyeken is kötelező lesz a maszkviselés ott, ahol a kellő védőtávolság nem biztosítható.

A jelenleg folyó tömeges tesztelések második körét január elejére jelentette be a kormányfő. A célzott szűréseket pedig kiterjesztik: ezentúl minden olyan területen, ahol közeli érintkezés léphet fel az emberek között, kétheti rendszerességgel, kötelező érvénnyel tesztelik majd a dolgozókat. A pedagógusokon túlmenően ebbe a csoportba tartoznak például a fodrászok, kozmetikusok, masszőrök is.

"Döntő fontosságú, hogy mindenki betartsa a védelmi szabályokat, hiszen a járványon még messze nem vagyunk túl" - fogalmazott a kancellár, valamint újfent felhívta a lakosság figyelmét a tömeges tesztelésen való minél nagyobb arányú részvételre.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 2900 embernél igazolták a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 315 489 esetet regisztráltak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe pénteken 126-an haltak bele, az elhunytak száma így már 4289-re emelkedett.

Tiranában ismét összecsapások voltak a kijárási tilalmat megszegő fiatalember agyonlövése miatt

Pénteken is összecsaptak az albán fővárosban a rendőrökkel a tüntetők, akik immár harmadik napja utcára vonulva fejezték ki felháborodásukat amiatt, hogy a rendvédelmi szervek agyonlőttek egy 25 éves férfit, aki megszegte a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási tilalmat.

Tiltakozók százai gyűltek össze Tiranában a kormány épülete előtt, majd köveket és petárdákat hajítottak az ott őrséget álló rendőrökre. Ez utóbbiak vízágyúkkal és könnygázzal válaszoltak.

Hasonlóan erőszakos utcai összecsapások voltak az előző napokban is, amikor a tiltakozók százai, semmibe véve a tízfős gyülekezési plafont, kövekkel dobálták a rendőröket, a belügyminisztériumot, a tiranai polgármesteri hivatalt, valamint a főbb kormányzati épületeket. Megpróbáltak behatolni a belügyminisztériumba és a kormányzati épületkomplexumba, ahol Edi Rama miniszterelnök irodája is található. A rendőrség akkor is könnygázt vetett be. A résztvevők, akiknek túlnyomó többsége nem viselt maszkot, Rama lemondását követelték, a kormány épülete előtt álló karácsonyfát is felgyújtották.

A tragikus haláleset után a miniszterelnök nyilatkozatban kért bocsánatot a szerinte "megmagyarázhatatlan és teljesen észszerűtlen" lövöldözés miatt, Sander Lleshaj belügyminiszter pedig csütörtökön benyújtotta lemondását.

Mindez azonban nem volt elegendő a kedélyek megnyugtatására, a tiltakozások további három városra is kiterjedtek. Ezek a zavargások kiélezték a belpolitikai ellentéteket a szocialista kormány és az ellenzéki erők között.

A jobbközép ellenzéki Demokrata Párt ugyancsak Rama lemondását követelte. "Eljött a változás ideje, nem folytatható ez így tovább" - mondta Lulzim Basa pártvezér. A miniszterelnök ugyanakkor a politikai ellenfelekre hárította a felelősséget hangoztatva: az ellenzék nem csupán felbujtó volt az erőszakos cselekményekkel kapcsolatban, hanem maga is irányítója volt azoknak, s ezt állítólag az igazság nevében teszik, valójában saját politikai érdekei vezérlik.

A 25 éves Klodian Rashát keddre virradóra lőtték agyon a kijárási tilalom hatálya alatt, mert nem reagált az őt feltartóztatni akaró rendőrök felszólítására. A belügyminiszter közölte, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben.

Péntek reggel egy tiranai bíróság úgy döntött, hogy őrizetben marad az a rendőr, akit a fiú lelövésével gyanúsítanak, amíg tart a vizsgálat, amely kideríti, hogy indokolt volt-e a fegyverhasználat.

Törökországban ötödik napja rekordot dönt a halottak napi száma

Törökországban az elmúlt huszonnégy órában immár ötödik napja rekordszámú beteg vesztette életét a SARS-CoV-2 koronavírus okozta fertőzés szövődményeiben, ezúttal 226-an - közölte péntek este a török egészségügyi minisztérium.

A halálos áldozatok száma ezzel 15 977-re emelkedett. A hétfői napi adat 203, a keddi 211, a szerdai 217, a csütörtöki pedig 220 volt.

A beszámoló szerint újabb 32 106 ember szervezetében azonosították a kórokozót, amellyel az igazolt fertőzöttek száma 1 millió 780 ezer 673-ra nőtt a 83 millió lakosú országban. A mutató hetek óta 30 ezer közelében alakul, szerdán 31 712-n, csütörtökön pedig 30 402-n állt. Az egészségügyi tárca a regisztrált fertőzöttek számát, több mint négy hónap szünet után, csütörtökön ismertette először.

A pénteki jelentésben az olvasható, hogy a súlyos betegként nyilvántartottak száma alig ugyan, de tovább nőtt, 5943-ról 5952-re. A gyógyultak száma 5516-tal, 458 109-re emelkedett. A kis-ázsiai országban mostanáig csaknem 20,7 millió vírustesztet végeztek el.

Törökországban a november 1-jén életbe lépett szigorítások értelmében hétköznap éjszakánként, valamint a járvány tavaszi hullám óta először, a hétvégék teljes időtartama alatt kijárási korlátozás van érvényben. A rendelkezések a termelési és az ellátási láncokat, illetve egyebek mellett az egészségügyi szektort továbbra sem érintik. Hétköznap éjszakánként nem, de hétvégénte az emberek bevásárlás céljával tartózkodhatnak közterületen.

A kis-ázsiai országban tavasszal - sok más szigorú rendelkezés mellett - korlátozták a tartományok közötti utazást is, a bevásárlóközpontoknak pedig be kellett zárniuk.

Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter szerdai sajtótájékoztatóján nem jelezte, hogy a tárca által létrehozott tudományos tanács újabb, esetleg még szigorúbb intézkedések bevezetését szorgalmazná.

Katalóniában hétfőtől megnyitják a sípályákat

December 14-től megnyitják a sípályákat az észak-spanyolországi Katalóniában - jelentette be pénteken az Acem ágazati érdekképviselet. "A katalán központok a regionális vezetéssel egyeztetve megállapodtak abban, hogy hétfőtől megnyitják a síszezont" - közölte az Acem.

A tájékoztatás szerint korlátozzák az eladható síbérletek számát, hogy elkerülhessék a nagyobb embertömegeket.

Elméletileg csak a katalán lakosok használhatják a sípályákat, mert az ország más részeiből a koronavírus járványa nyomán bevezetett korlátozások miatt tilos beutazni. Ugyanakkor ellenőrzések csak szórványosan vannak. A nagyobb síközpontok, mint Baqueira-Beret és Masella akár a szomszédos Franciaországból is vonzhatnának turistákat.

Franciaországban leghamarább január 7-én nyithatják meg a sípályákat a járványügyi helyzet miatt.

Felháborodás a francia kulturális szektorban a lezárások meghosszabbítása miatt

Hideg zuhanyként érte a francia kulturális életet, hogy az általános karantén jövő keddi feloldása ellenére a kulturális intézmények még legalább három hétig nem nyithatnak meg.

A halasztás oka, hogy bár Franciaországban folytatódik a járvány miatti korlátozások fokozatos feloldása, de az eredetileg tervezettnél lassabban, miután a napi esetszám egy hete stagnál.

Az általános karantén kedden véget ér, az indok nélküli lakhelyelhagyási tilalmat éjszakai kijárási tilalom váltja fel, de a kormány csütörtöki döntése értelmében a tervezettel ellentétben a kulturális intézmények (színházak, mozik, múzeumok, turistalátványosságok, állatparkok, szórakoztatóközpontok) kedden még nem nyithatnak ki, hanem leghamarabb három hét múlva.

A televíziókban és rádiókban médiában megszólaló producerek, igazgatók és művészek elítélték a szerintük kulturális eseményekkel szembeni "kettős mércét", miután november 28. óta minden üzlet, így a bevásárlóközpontok is kinyithattak.

"Elképesztő! Semmilyen objektív indokot nem tudok mondani. Úgy tűnik, a kereskedelem fontosabb, mint a kultúra. Chantilly számára ez egy olyan tőrdöfés, amelyre nem volt szükségünk" - mondta a francia hírügynökségnek Christophe Tardieu, a Párizshoz közeli kastélymúzeum és park alelnöke. "A bevásárlóközpontok miért nyithatnak meg, ha a múzeumok zárva maradnak, pedig nálunk a látogatás iránya előre meghatározott, és csak meghatározott számú ember léphet be?" - tette hozzá.

Több ezer francia múzeum hetek óta készült szigorú járványügyi óvintézkedések mellett a december 15-i nyitásra. Már csak azért is lehetségesnek tartották a problémamentes újrakezdést, mert a külföldi turisták hiánya miatt ősszel sem volt tülekedés a tágas kiállítócsarnokokban.

Hasonló felháborodást váltott ki a kormány csütörtöki döntése a színházi világban, ahol először tavasszal álltak le az előadások, majd ősz elején szigorú óvintézkedések mellett (kötelező szájmaszk, a nézőtér 60 százalékos kihasználtsága) mellett csaknem két hónapra megkezdődött az évad, amelynek az október 30-án kihirdetett általános karantén vetett véget.

A párizsi Opera, amely a tavaszi karantént miatti lezárás után felújítási munkálatok miatt ősszel sem nyitott ki, december 15-én és 16-is is premierrel kezdte volna el az idei szezont.

"Ez a "stop and go" működés nagyon kimerítő, mert mindenki elveszti a kedvét, és szerintem ezt az, ami rövid távon a legveszélyesebb kár. A kedvvesztés. Ezt azt jelenti, hogy az emberek kimerültek, a technikai személyzet és a művészek is" - mondta a francia hírügynökségnek Claire Dupont, a fiatal közönséget célzó Prémisses produceri iroda vezetője.

A kormány újabb támogatásokat ígért a kulturális élet szereplőinek, ahogy a vendéglátóhelyeknek is, amelyek legalább január 20-ig nem nyithatnak ki.

Az általános karantén feloldáshoz a kormány szerint eredetileg 5 ezerre kellett volna csökkennie a napi esetszámnak, és 2500-3000 közé a súlyos betegek számának. Ez utóbbi célt sikerült elérni, miután a pénteken kórházban ápolt 25 ezer fertőzött közül 2884-en voltak intenzív osztályon az előző napi 2949-hez képest. (A november közepi tetőzéskor 33 ezer kórházi ápolt közül 4900-an voltan intenzív osztályon.) A napi esetszám 60 ezren tetőzött október végén, és november végére fokozatosan 10 és 11 ezer közé csökkent. A múlt héten azonban megállt a csökkenés, és a napi átlag azóta is 10 ezer felett van, miközben a nyár folyamán napi 5 ezer volt az átlag. Az elmúlt 24 órában 13 406 új estet tártak fel az előző napi 13 750 és a szerdai 14 595 után, az elhunytak száma pedig 306-tal 57 767-re emelkedett. A pozitív tesztek aránya a tetőzéskor mért több mint 20 százalékról viszont 6,3 százalékra csökkent.

(MTI)