Covid-hírek: Európa több városában tüntettek, közben már Kínában is terjed az omikron

Európa több városában tüntettek szombaton a kormányok járványügyi intézkedései ellen.

Az osztrák fővárosban ezrek vonultak az utcára a koronavírus elleni kötelező védőoltás bevezetésének terve ellen. "A kormány mondjon le" - skandálta a tömeg a bécsi óvárosban tartott szokásosnak nevezhető szombat esti demonstráción.

Az osztrák kormány novemberben jelentette be a negyedik országos karantént, és közölte, hogy - elsőként az Európai Unióban - kötelezővé kívánja tenni a védőoltást mindenki számára. A parlament várhatóan a jövő héten szavaz a indítványról.

Az észak-németországi Hamburgban több mint ezren vettek részt a vírustagadók és összeesküvéselméleteket vallók elleni megmozduláson "Összeesküvés-elméletek helyett szolidaritás és felvilágosodás" transzpararenssel. A megmozdulást eredetileg az oltásellenesek tüntetése ellen szervezték, amelyre legalább tizenöt-ezer résztvevőt vártak. A tüntetést azonban a rendőrség csütörtökön az omikron variáns jelentette fertőzésveszély miatt betiltotta.

Több tüntetést szerveztek szombaton Hamburgban, egyebek mellett a kormány Covid-19 világjárvánnyal kapcsolatos egészségügyi politikája elleni tiltakozásul.

Rómában is ezrek tüntettek a kormány járványügyi politikája ellen. A Laterani Szent János téren - sajtójelentések szerint mintegy ötezer - összegyűlt tüntető előtt az egyik felszólaló hangsúlyozta: "Dühösek az emberek". Mario Draghi kormánya nemrégiben szigorított a karanténszabályokon, és egyebek mellett bevezette az ötven év felettiek számára kötelező védőoltást.

Franciaország több városában is tiltakoztak szombaton az új oltási igazolás ellen. Több nagygyűlést tartottak Párizsban, az egyiket az Eiffel-toronnyal szemben. Lyonban, Nantes-ban, Bordeaux-ban és Marseille-ben is utcára vonultak az intézkedés ellenzői.

Pekingben kimutatták az omikronnal történt első helyi fertőzést

Első ízben regisztráltak a koronavírus omikron variánsával történt helyi fertőzést a kínai fővárosban - jelentette szombaton a kínai állami televízió, alig néhány héttel a pekingi téli olimpia kezdete előtt.

A hatóságok lezárták a fertőzött személy lakóépületét és munkahelyét, és 2430 koronavírustesztet végeztek a két helyszínnel kapcsolatban álló emberekkel.

A február 4-én kezdődő téli olimpia előtt a kínai városokban nagy figyelmet fordítanak a koronavírus-fertőzésekre. A hatóságok különösen óvnak a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megnövekedett veszélyétől a január végén kezdődő holdújév idején, amikor sokan utaznak az országon belül, és látogatnak haza külföldről. Sok önkormányzat azt tanácsolja a lakosoknak, hogy amennyiben nem feltétlenül szükséges, ne hagyják el városukat az ünnepek idején, és számos nemzetközi és helyi légi járatot felfüggesztettek.

Pekingen kívül omikron vírusvariánssal történt helyi fertőzést észleltek az északi Tiencsin városában, valamint a közép-kínai Honan, a déli Kuangtung és az északkeleti Liaoning tartományokban. A fertőzöttek száma nem ismeretes. Ezenkívül tizennégy tartományban mutatták ki az omikront külföldről érkezett emberek szervezetében.

Egymilliárd adag védőoltást szállított a Covax

Elérte szombaton az egymilliárdot az alacsony és közepes jövedelmű országok koronavírus elleni védőoltáshoz hozzájutását segítő Covax program által leszállított adagok száma - jelentette be a GAVI Vakcinaszövetség.

A mérföldkőnek számító adag szombaton érkezett meg Ruandába - közölte a programot az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) közösen működtető GAVI.

A Covax eddig 144 országban szállított védőoltásokat, és több mint 10 milliárd dollár adományt kapott. A GAVI elnöke, Seth Berkley rámutatott, hogy az oltások elosztása továbbra is egyenlőtlen, és a világ népességének 49 százaléka még egyetlen védőoltást sem kapott. Több államnak sem sikerült elérnie a kitűzött célt, hogy 2021 végéig beoltsa a lakossága 40 százalékát, most az a cél, hogy 2022 közepére a lakosság 70 százaléka átoltott legyen. A WHO adatai szerint Afrikában alig 10 oltás jutott minden száz lakosra, míg Németországban mindent száz lakos átlagosan 185 adag védőoltást kapott.

