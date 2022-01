Covid-hírek: Igazodnak az országok az omikron variánshoz – rövidebb karantén, de szigorúbb élet

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hírek Európából és a világból.

Németországban enyhítenek a karanténszabályokon, de a vendéglátóiparban szigorítanak

A német szövetségi és tartományi vezetők úgy döntöttek pénteki tanácskozásukon, amelyen az omikron koronavírus-variáns terjedésének megfékezése volt a téma, hogy országosan enyhítenek a karanténszabályokon, de a vendéglátóiparban szigorítanak.

Olaf Scholz kancellár és a 16 tartományi miniszterelnök videokonferencián tartotta a megbeszélést.

Megállapodtak abban, hogy akik nemrég kapták meg második vagy harmadik oltásukat, vagy nemrég gyógyultak fel az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségből, azoknak nem kell karanténba vonulniuk, ha vírusfertőzött személlyel kerültek kapcsolatba. A karantén ideje csak tíz nap lesz, de hétre rövidülhet, ha közben az illető vírustesztje negatívnak bizonyul. Jelenleg a karantén akár 14 napos is lehet, különböző feltételektől függően.

A politikusok ezenkívül egyetértettek abban, hogy megszigorítják az éttermek, bárok, vendéglátóhelyek látogatásának feltételeit.

A tervek szerint a vendégeknek a vendéglátóhelyekre belépésük előtt teszteltetniük kell magukat. Ez alól felmentés csakis akkor lenne lehetséges, ha a kliens már megkapta a harmadik, az emlékeztető oltást.

Scholz a tanácskozás után elmondta, hogy az újonnan diagnosztizált fertőzések száma valószínűleg nőni fog az omikron vírusváltozat miatt, sőt, sokáig sok feladatot ad majd a hatóságoknak, éppen ezért nem hozhatják ismét nehéz helyzetbe az egészségügyet. Újfent arra buzdította az embereket, hogy oltassák be magukat, és az emlékeztető oltást is vegyék fel. A kancellár leszögezte: szerinte kevés, hogy 72 százaléknyi a kétszer beoltott lakosok aránya, és 43 százalék alatti a háromszor beoltottaké.

Két tartomány vezetője mindazonáltal szkeptikusan nyilatkozott a közösen eldöntött tervekről, amelyeket minden tartományi parlamentnek még jóvá kell hagynia.

Reiner Haseloff szász-anhalti miniszterelnök kifejtette: az általa irányított gyakorlatilag minden fertőzött a delta vírusvariánst kapta el, ezért szerinte nem szükségesek az új szigorítások. Markus Söder bajor kormányfő pedig azt mondta: megvizsgálják, hogy valóban szükséges-e az a szigorítás, miszerint valaki két oltás felvétele vagy felgyógyultság után is csakis negatív teszt birtokában mehet vendéglátóhelyre. A müncheni parlament kedden dönt erről - tette hozzá.

A videokonferencia előtt Karl Lauterbach egészségügyi miniszter az RTL televíziónak nyilatkozva azt hangsúlyozta: a vendéglátás "nagyon problematikus" a járvány szempontjából, mert a vendégek sokszor órákig üldögélnek maszk nélkül.

Horvátországban újabb szigorításokat vezetnek be, Szlovénia is ezt tervezi

A koronavírus-járvány terjedésének lassítására Horvátországban újabb szigorításokat vezetnek be: korlátozzák a nyilvános összejöveteleket, és szigorúbban ellenőrzik a járványügyi intézkedések betartását - jelentette be a válságstáb a pénteki sajtótájékoztatóján.

Davor Bozinovic belügyminiszter, a testület vezetője elmondta: hétfőtől nyilvános rendezvényeken nyílt térben a korábbi száz fő helyett csak ötven fő lehet jelen. Zárt térben ötven fő helyett ezt most 25 főben határozták meg. Magánrendezvényeken legfeljebb húszan vehetnek részt.

Sajtóinformációkkal ellentétben nem csökkentik a vendéglátóhelyek nyitva tartási idejét, azok továbbra is éjfélig lehetnek nyitva, de sokkal szigorúbban ellenőrzik majd a járványügyi intézkedések betartását: kötelező a másfél méteres távolság és a maszk viselése. Csak az asztaloknál helyet foglaló és fogyasztó vendégek lehetnek maszk nélkül - mondta a tárcavezető.

Hozzátette: a sporteseményeken zárt térben továbbra is csakis Covid-igazolvánnyal lehet részt venni, és a maszk viselése is kötelező. A szabadtéri versenyeken is kötelező a Covid-igazolvány, de ott nem kell maszkot viselni. Ugyanakkor a benti nézőterek legfeljebb 20 százalékát, a kintiek legfeljebb 40 százalékát lehet kihasználni - hangsúlyozta.

Zárt térben mindenhol kötelező lesz a maszk viselése, a mozikban és vallási szertartásokon is, függetlenül attól, be lehet-e tartani a másfél méteres távolságot - húzta alá.

Radovan Fuchs oktatási miniszter bejelentette, hogy a második félév hétfőn hagyományos, tantermi körülmények között kezdődik meg. Az előző félévtől eltérően ötödik osztálytól akkor is maszkot kell hordania mindenkinek, ha betartható a kötelező távolság - mutatott rá.

A valamivel több mint négymilliós országban az elmúlt 24 órában 3911 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 41-en hunytak el. Kórházban 1846 beteget ápolnak, közülük 245-en vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 2 265 597-en kaptak védőoltást, közülük 2 156 339-en már a második adagot is felvették.

A szomszédos Szlovéniában péntekre 4069 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és kilenc beteg halt meg. Kórházban 547 beteget ápolnak, közülük 155-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 252 906-an kaptak védőoltást, közülük 1 194 283-an mindkét adagot felvették.

Az omikron variáns gyors terjedése miatt Ljubljana is újabb szigorítások bevezetését tervezi.

Romániában az omikronhoz igazították a karanténszabályozást

Romániában a koronavírus-járvány felívelő ötödik hullámában meghatározóvá vált omikron vírusvariánshoz igazították a karanténszabályozást - erről pénteki ülésén döntött a járványügyi operatív törzs (CNSU).

A korábbi mutációknál ragályosabb omikron esetében a beoltottakat sem tekintik teljesen védetteknek, így az igazoltan fertőzött személyhez legalább 15 percig orvosi maszk nélkül két méternél közelebb került beoltottaknak is karanténba kell vonulniuk.

A rövidebb lappangási idő miatt azonban a korábbi kéthetes karanténidőszakot a beoltott és a fertőzésen legfeljebb fél éve átesett kontaktok esetében öt napra, az oltatlanok esetében pedig 10 napra rövidítették.

"Az oltottak és azok, akik az elmúlt hat hónapban estek át a betegségen, rendelkeznek már bizonyos szintű védelemmel, így jóval rövidebb az az időszak, amikor megfertőzhetnek másokat. Ezért határoztunk úgy, hogy esetükben elegendő az ötnapos karantén" - magyarázta a CNSU döntéseit ismertető sajtóértekezletén Adriana Pistol államtitkár, a közegészségügyi intézet (INSP) vezetője.

A karanténkötelezettség a Romániába külföldről érkezők esetében nem változik, csak az időtartamok rövidülnek.

Magyarországról - a járványügyi besorolás szempontjából "vörös zónába" sorolt többi uniós országhoz hasonlóan - továbbra is csakis a beoltottak és a fertőzésből legfeljebb fél éve kigyógyult utasok léphetnek be karanténmentesen Romániába.

A CNSU a pozitív koronavírus-teszttel diagnosztizált fertőzöttek elkülönítési időszakát is rövidítette. A területileg illetékes közegészségügyi hatóságok ezentúl nem kéthetes, hanem csak tíznapos otthoni elkülönítést rendelnek el az oltatlanok, illetve hétnapos elkülönítést a beoltott, vagy a betegségen korábban is átesett tünetmentes, vagy enyhe tüneteket mutató fertőzöttek esetében.

Az államtitkár hozzátette: a kórházba utalt súlyosabb esetek természetesen addig maradnak orvosi felügyelet alatt, ameddig szükséges.

Az új szabályok szombattól lépnek hatályba és azoknak is rövidíti a vesztegzár időtartamát, akiket a korábbi szabályozás értelmében 14 napra küldtek karanténba.

Argentínában 100 ezer fölé emelkedett a napi új fertőzöttek száma

Az elmúlt huszonnégy órában 109 608 új koronavírus-fertőzést regisztráltak Argentínában az ország egészségügyi minisztériumának pénteki közlése szerint. A mostani a járvány kitörése óta a legmagasabb szám.

Míg december végén a 24 óra alatt diagnosztizált fertőzések száma 50 ezer körül mozgott, kedden ez a szám már 81 210 volt, szerdán 95 159-re nőtt, csütörtökön pedig átlépte a 100 ezret.

"Az omikron rengeteg meglepetést okoz számunkra. Nem tudjuk, mikor fog tetőzni" - nyilatkozta a Clarín című argentin lapnak Sonia Tarragona, az egészségügyi miniszter kabinetfőnöke.

Az esetszámokban bekövetkezett jelentős növekedés a déli féltekén most lévő nyári időszakra esik, amikor az emberek egyébként is sokat utaznak és megtelnek a turisztikai központok is. A decemberi, ünnepi időszak miatt szintén sok összejövetelt tartottak.

Míg 2020-ban Argentínában szigorú rendelkezésekkel igyekezték megfékezni a járvány terjedését - például az emberek csak alapvető árucikkek beszerzése és orvosi vizsgálat miatt hagyhatták el otthonaikat -, a vezetés tavaly szeptemberben jelentősen lazított a korlátozásokon, és egyszerűsödtek a külföldiekre vonatkozó beutazási szabályok is.

Az ország lakosságának több mint 70 százaléka teljesen beoltott.

A Baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház péntek reggeli összesítése szerint a 44,7 milliós Argentínában a járvány kezdete óta 6 025 303 fertőzöttet és 117 386 halálos áldozatot regisztráltak.

(MTI)