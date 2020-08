Covid-hírek: Kanada zárva marad, Franciaországban 7 ezer feletti eset, Spanyolország embereken tesztel védőoltást

Egy helyen egy sor hír a Covid-19-ről, a világból.

Kanada további egy hónapig zárva tartja határát a külföldiek előtt

Kanada további egy hónapig zárva tartja határát a külföldiek előtt a Covid-19-járvány további terjedésének a megakadályozása érdekében - jelentette be pénteken az ország kormánya.

Ennek értelmében szeptember 30-ig továbbra is zárva lesz a határ a külföldiek számára, kivéve egyes konkrét kategóriákba tartozókat (például külföldi állampolgárságú hozzátartozókat, rokonokat). A kanadai állampolgársággal, illetve az országban állandó bejelentett lakcímmel rendelkezők, akik külföldről utaznak be, tizennégy napos karanténra kötelezettek továbbra is.

Némileg eltér az Egyesült Államok állampolgáraira vonatkozó szabály. Az Ottawa és Washington között érvényben lévő kétoldalú szerződés értelmében a zárlat szeptember 21-ig szól a szomszédos országra vonatkozóan.

Kanada márciusban zárta le határát, azóta minden hónapban meghosszabbította a beutazási tilalmat. Az ország eddig több mint 127 ezer igazolt fertőzéses esetet könyvelt el, mintegy 9140 ember halt bele a betegségbe.

Több mint 7 ezer új eset 24 óra alatt Franciaországban

Több mint 7 ezer új koronavírusos esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában Franciaországban, ami exponenciális növekedést jelent a fertőzés terjedésében - közölte péntek este az egészségügyi minisztérium.

"A járvány terjedésének dinamikája exponenciális" - olvasható a közleményben, amely szerint a szerdai 5429, majd a csütörtökön 6111 után pénteken már 7379 koronavírus-teszt bizonyult pozitívnak.

Ez a legmagasabb szám, amióta a múlt hét óta tömegessé és ingyenessé tette a tesztelést a kormány. Az elmúlt héten csaknem 900 ezer embert teszteltek, és a szám a kormány szándékai szerint szeptemberre heti egymillióra fog emelkedni.

A pozitív tesztek aránya is tovább növekedett, az augusztus 19. és 25. között elvégzett tesztek 3,9 százaléka bizonyult pozitívnak, míg augusztus 18. és 24. között még csak 3,8, augusztus 15. és 21. között 3,6, júliusban pedig még csak 1,1 százalék volt ez az arány.

"Jóllehet korlátozott mértékben, de a kórházi mutatók is emelkednek, elsősorban azokban a régiókban, ahol a vírus intenzíven terjed" - hívta fel a figyelmet a tárca.

A kórházi ápolásra szorulók száma az elmúlt 24 órában nem váltott, jelenleg 4535, közülük 387-en vannak lélegeztetőgépen, hattal többen, mint 24 órával ezelőtt. (A járvány áprilisi tetőzésekor 7200-an feküdtek intenzív osztályon). A halálos áldozatok száma az elmúlt 24 órában hússzal 30 596-ra emelkedett.

Mindeközben egyre több francia nagyvárosban vezetik be a kötelező maszkviselést a koronavírus-fertőzöttek számának megugrása miatt.

A dél-franciaországi Marseille, Nizza és Toulouse után péntektől Párizsban és a fővárosi elővárosokban is kötelező a maszkviselés minden közterületen. A 11 év felettiekre vonatkozó intézkedés szombat reggel Strasbourgban, és az elzászi régió minden olyan településén, ahol 10 ezer főnél többen élnek, is érvényes. A prefektúrák mindenhol legalább szeptember 30-ig tették kötelezővé a maszk hordását az utcákon is. A délnyugat-franciaországi Bordeaux-ban hétfőtől tette kötelezővé a polgármester a maszkviselést a belvárosi kerületekben. A szabálysértőket 135 euróra büntetheti a rendőrség.

A kötelező maszkviselés általánossá tételéről remélik a döntéshozók a járvány egyre fokozódó terjedésének megfékezését. "A maszkviselés észszerű kényszer, amelyet egy ideig el kell fogadnunk" - mondta pénteken Emmanuel Macron államfő egy párizsi gyógyszergyárban tett látogatásán. "Önökhöz hasonlóan én sem szeretek maszkot hordani, zavaró, kényelmetlen" - ismerte el az elnök.

"De a legrosszabb az lenne, ha most hagynánk a vírust gyorsabban terjedni, és ez elkerülhetetlenül újabb karanténokhoz, és a termelés leállásához vezetne" - hangsúlyozta Macron.

A francia elnök európai koordinációt sürgetett az utazási korlátozások újbóli bevezetését illetően. "Semmi értelme lezárni a határokat országok között, amikor az aktív terjedési övezetek jól beazonosíthatók. Inkább közös módszert kell alkalmazni az aktív terjedési övezetek megállapítására, és azok kezelésére egy-egy országon belül" - hangsúlyozta a francia elnök.

Macron szerint "van még mit tenni a koordináció javítására. Ezen fogunk dolgozni a következő napokban" - jelezte a köztársasági elnök, arra kérve az uniós országokat, hogy ne ismételjék meg a témában a márciusi tévedéseket". "Kontra-produktív és főleg nem hatékony a vírus és a terjedése elleni küzdelemben" - mondta a francia elnök.

Rendkívüli nyugdíjkiegészítést kapnak a cseh nyugdíjasok

Rendkívüli 5000 koronás (191,50 euró) nyugdíjkiegészítést kapnak decemberben a cseh nyugdíjasok. A két kormánykoalíciós párt, az ANO és a ČCSSD megállapodásáról Andrej Babiš kormányfő és Jan Hamáček első kormányfőhelyettes pénteken délután közösen tájékoztatták a közvéleményt.

Hamáček kijelentette: a kormány ezzel a juttatással szeretné támogatni a nyugdíjasokat, akiket a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett áremelkedések jobban sújtottak, mint a dolgozókat. Míg országos szinten éves összehasonlításban a vásárlói kosár árindexe 3,4 százalékkal emelkedett, addig a nyugdíjasok speciális vasárlói kosara 3,9 százalékkal lett drágább. Az ellenzéki pártok a kormánykoalíció döntését populizmusnak és a szavazók megvásárlásának minősítették.

Babiš újságíróknak azt mondta, hogy az egyszeri juttatás értéke mintegy 15 milliárd koronát (574,4 millió eurót) tesz ki, a kormánykoalíció számításai szerint az idei költségvetésben megvan erre a megfelelő keret.

Csehországban jelenleg mintegy 2,41 millió személy kap öregségi, és 419 ezer rokkantsági nyugdíjat. "Javaslatunk nem korrupció, nem az idősek szavazatainak a megvásárlására szolgál" - utasította vissza az ellenzéki bírálatokat a cseh kormányfő.

Jana Maláčová szociáldemokrata munkaügyi és népjóléti miniszter szerint a nyugdíjasokat a társadalom többségénél jóval nagyobb mértékben érintették negatívan a koronavírus-járvány következményei, ezért a nekik nyújtott rendkívüli kormányzati támogatás megalapozott.

Törökországban hosszú idő után ismét 30 fölé emelkedett a napi halálesetek száma

Törökországban pénteken három hónap után ismét 30-nál többen, ezúttal 36-an vesztették életüket a koronavírus-fertőzés szövődményeiben - közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a Twitteren. Ezzel a halálos áldozatok száma 6245-re nőtt a kis-ázsiai országban.

A halálesetek napi száma május vége óta volt 30 alatt, miközben 14 alá soha nem csökkent.

Pénteken a járvány igazolt fertőzöttjeinek száma ismét 1500 feletti értékkel, 1517-tel emelkedett, így a regisztrált esetek száma 265 515-re nőtt. A napi esetszámok június közepétől egészen keddig nem jártak 1500 felett. A mutató akkor 1502-n állt, a szerdai adat 1313, a csütörtöki pedig 1491 volt.

Az elmúlt 24 órában a súlyos betegként nyilvántartottak száma tovább emelkedett, 862-ről 896-ra. A gyógyultak száma 1017-tel 241 809-re nőtt, és bár továbbra is ők teszik ki az esetek több mint 91 százalékát, a mutató immár két és fél hete alulmarad az új fertőzöttek számával szemben. A 83 milliós országban idáig mintegy 6,84 millió vírustesztet végeztek el.

Általános érvényű korlátozás jelenleg nincs érvényben, ugyanakkor a 81 tartomány mintegy háromnegyedében kötelező közterületen a maszk viselése. A szabály megszegése 900 líra (mintegy 103 euró) pénzbüntetést von maga után.

A 65 évnél idősebbekre és a krónikus betegekre az ország mintegy felében vonatkoznak tiltások. A rendelkezések eltérők, de általánosságban a reggeli és az esti órákat illető kijárási korlátozást, valamint különböző eseményektől és helyszínektől - például esküvőktől és piacoktól - való távolmaradási kötelezettséget fogalmaznak meg.

Spanyolországban engedélyezték egy koronavírus-elleni védőoltás emberi tesztelését

A spanyol gyógyszerügynökség (AEMPS) engedélyezte egy koronavírus-elleni védőoltás emberi tesztelését - jelentette be Salvador Illa egészségügyi miniszter pénteki sajtótájékoztatóján Madridban.

Az Ad26.COV2.S nevű vakcinát a Johnson & Johnson cég tulajdonában lévő Janssen Pharmaceutica vállalat fejleszti, amelynek klinikai vizsgálatához 190 önkéntest toboroznak Spanyolországban.

A vizsgálatok két madridi és egy santanderi kórházban zajlanak majd egészséges 18 és 55 év közötti, valamint 65 év feletti jelentkezők bevonásával.

A tárcavezető ismertetése szerint Spanyolország Belgiummal és Németországgal közösen vesz részt a kísérletek úgynevezett második fázisában, összesen 550 önkéntessel. Az ígéretes eredménnyel záruló első szakaszt az Egyesült Államokban és Belgiumban végezték több mint ezer vizsgálati alany közreműködésével. Hozzátette: a tervek szerint a vakcinának lesz egy harmadik, utolsó szakasza is, amelynek sikere esetén várható a fogalombahozatal kérelmezése. Salvador Illa kitért arra is, hogy a spanyol gyógyszerügynökség több vakcina-kutatást végző céggel is kapcsolatban áll klinikai vizsgálatok esetleges spanyolországi elvégzésére.

A miniszter hangsúlyozta: Spanyolország 30 millió adag oltóanyagra tart igényt abból a 300 millióból, amelyre az Európai Bizottság a 27 uniós tagállam nevében szerződést írt alá az AstraZeneca brit-svéd tulajdonban lévő gyógyszergyárral. Reméli, hogy ez első dózisokat már december végén megkaphatják.

Ahogy világszerte, úgy Spanyolországban is számos kutatócsoport dolgozik védőoltás kifejlesztésén, a legelőrehaladottabb szakaszban a Nemzeti Biotechnológiai Központ kísérlete tart, ahol nemrég kezdték az oltóanyag állatkísérleteit.

A spanyol egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint több mint 3800 új koronavírus-fertőzést mutattak ki a vizsgálatok az elmúlt 24 órában, amelyből több mint ezret a fővárost is magában foglaló madridi autonóm közösségből jelentettek.

A járvány kezdete óta igazolt fertőzések száma meghaladja a 439 ezret. A fertőzés következtében 129-en hunytak el az elmúlt egy hétben és több mint 29 ezren fél év alatt. A tartományok jelentései alapján készült beszámoló szerint 958-an kerültek kórházba Covid megbetegedéssel egy nap alatt, míg 689-en gyógyultan távozhattak. Kórházi kezelésre a koronavírus miatt több mint hatezren szorulnak, ami az ellátási kapacitások hat százalékát jelenti. A tárca napi összefoglalójában kitért arra is, hogy augusztus 18-a és 24-e között 528 ezer PCR-tesztet végeztek el az országban.

Csaknem nyolcvanezer új fertőzöttet regisztráltak Indiában

Indiában rekord számú, 77 266 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak az elmúlt 24 órában - közölte az indiai egészségügyi minisztérium pénteken. A fertőzöttek száma ezzel mintegy 3,39 millióra nőtt. A halálesetek száma 1057-tel emelkedett 61 529-re.

Az indiai rendőrség emellett használt maszkok és gumikesztyűk erősödő feketepiacával kénytelen megbirkózni. Navi Mumbai városában a helyi rendőrség közlése szerint 3,8 millió egyszer használatos gumikesztyűt foglaltak le feketekereskedőktől, akik a védőfelszereléseket megmosták, megszárították, majd újracsomagolva eladták volna.

A bűnözők több tonna használt kesztyűt halásztak ki a kórházak veszélyes hulladékából. Szubhas Nikam rendőrségi szóvivő szerint közvetítőkön keresztül azonban már több ezer ilyen kesztyűt értékesítettek alacsony árakon. Mint mondta, négy gyanúsítottat vádolnak csalással és fertőző betegség terjesztésével.

A kelet-indiai Bihár államban az egészségügyi hatóságok közlése szerint több hasonló bandát is felszámoltak, amelyek szintén kórházak szemeteseiből származó maszkokat értékesítettek. Több razzia során mosott és újracsomagolt maszkok ezreit foglalták le a hatóságok.

Nagy-Britanniában némelyest csökkent, Olaszországban nőtt a fertőzések száma

Nagy-Britanniában 1276 új koronavírus-fertőzést jelentettek pénteken az egy nappal korábbi 1522-vel szemben. A vírus okozta Covid-19 betegségnek kilenc új halálos áldozata volt. Olaszországban ugyanakkor ismét nőtt a fertőzések száma.

Grant Shapps brit közlekedési miniszter úgy vélte, itt az idő, hogy az emberek visszatérjenek munkahelyeikre. Shapps a londoni székhelyű LBC rádióban pénteken leszögezte: a nyár folyamán mindent megtettek a munkahelyek járvány szempontjából való biztonságossá tételére.

Azt mondta, hogy az otthoni munkavégzés szerepe csökken a tanévkezdettel, valamint hangsúlyozta: sok ember mentális egészségének nem tett jót, hogy a lakásában kellett dolgoznia.

A 190 ezer, összes több mint 7 millió embert foglalkoztató vállalatot képviselő Brit Iparszövetség (CBI) ugyanekkor rámutatott arra, hogy az otthoni munkavégzésre átállt vállalatok miatt a jellemzően dolgozók által használt éttermek és bárok forgalma jelentősen visszaesett, több helyen leépítéseket hajtottak végre. A CBI vezérigazgatója, Carolyn Fairbairn azt mondta, a belvárosok emiatt "szellemvárosokká" váltak.

A CBI részéről kiemelték, hogy a dolgozókat jellemzően munkaidőben kiszolgáló üzletek leállása az egész brit gazdaságra hatással lehet.

Rishi Sunak pénzügyminiszter bejelentette, a kormány október végétől nem fizeti tovább a munka nélkül maradt alkalmazottak bérét. Márciusban London ígéretet tett, hogy a kormány megtéríti a munkáltatóknak a járvány gazdasági hatásai miatt munka nélkül maradt alkalmazottaik bérének közel 80 százalékát, ha a cégek nem bocsátják el őket.

Olaszországból pénteken 1462 új fertőzést és kilenc halálesetet jelentettek, hárman a korábban gócnak számító Lombardiában haltak meg. Csütörtökön az újonnan regisztrált fertőzöttek száma 1411 volt, a halottak száma öt.

Egyre több a fertőzött azok között, akik szardíniai nyaralásuk során kapták el a vírust. Szardínia egyike azon olasz tartományoknak, ahol saját kontaktkereső rendszert dolgoztak ki.

