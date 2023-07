Cristiano Ronaldo már nem tér vissza Európába, és üzent Messinek is 

Cristiano Ronaldo kijelentette, hogy már nem fog európai bajnokságban futballozni.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

"Százszázalékig biztos vagyok benne, hogy nem térek vissza Európába. Harmincnyolc éves vagyok" - nyilatkozott a szaúdi al-Nasszr portugál sztárja, aki ugyanakkor kritizálta az európai csapatokat. "Az európai labdarúgás sokat veszített minőségéből. Az egyetlen még mindig jól működő bajnokság a Premier League" - mondta az ötszörös aranylabdás támadó, aki a Manchester United, a Real Madrid és a Juventus együttesében is játszott.

Ronaldo üzent nagy vetélytársának, az argentin Lionel Messinek is, aki az észak-amerikai profi ligába (MLS) az Inter Miamihoz szerződött. "A szaúdi bajnokság erősebb, mint az MLS" - jelentette ki Ronaldo. "Most minden futballista ide akar jönni és egy éven belül még több topjátékos érkezik Szaúd-Arábiába" - tette hozzá utalva arra, hogy nyáron Karim Benzema és N'Golo Kanté is szaúdi csapathoz igazolt.

MTI