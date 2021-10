Crossfit pálya került Nagymegyerre

Újabb színfolt került Nagymegyer sportéletébe, crossfit parkkal gazdagodott a város. A sportpálya mellett található parkban mostantól bárki kedvére erősíthet.

Az ötlet, hogy legyen egy ilyen park a városban, a nagymegyeri Fighterbulls Sportklub tagjainak fejéből pattant ki. A megvalósításban a helyi önkormányzat és Nagyszombat megye volt a segítségükre. Előbbitől kapták hozzá a területet, utóbbi pedig az anyagi hátteret biztosította.

„A sikeres pályázatunknak köszönhetően 4600 euróval járult hozzá Nagyszombat megye ennek kialakításához” – mondta el Balázs Péter, a sportklub elnöke.

A Fighterbulls Sportklub néhány tagjának körében Lapos Ildikó alpolgármester, Holényi Gergő polgármester és Balázs Péter

A crossfit pálya saját testsúllyal való edzésre ad lehetőséget. A Fighterbulls Sportklub tervei közt szerepel a park bővítése. „A mozgássérültekről sem feledkeztünk meg, a következő pályázaton értük indulunk harcba” – tette hozzá Balázs Péter, akitől továbbá megtudtuk, most is nagy munkában vannak. Csapatuk jelenleg a sportcsarnokban tartja edzéseit, ezen azonban szeretnének változtatni, így bele is vágtak egy saját edzőterem kialakításába.

„A sportpálya mellett hosszú évek óta üresen áll egy városi tulajdonban lévő épület, ezt béreltük ki, és belevágtunk a felújításába. Önerőből, saját magunk újítjuk fel, így eltart egy ideig, de nem bánjuk, hiszen a végeredmény a lényeg.”

