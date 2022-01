Csak átfestették a logót, és ha a Szövetség úgy viselkedik, mint az MKP, akkor ne is várjunk tőle többet - interjú Simon Zsolttal

Együttműködne szlovák pártokkal a Magyar Fórum vezetője, de beolvadni nem akar egyikbe se. Csípi a szemét egyesek smeres múltja, ettől még látja azt is, hogy mi a helyzet. Kiderült, egy cseppet sem sajnálja, hogy kimaradt a magyar pártok összeborulásából, mert a Szövetség megalakítását viccesnek tartja, és hasonlót már egyszer átélt. Az árokásás azonban nem jön be neki, és sok mindent el tud képzelni Matovič magyar politikusáról. Amint lecseng az omikron, a húrok közé csapna.

Simon Zsolt (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Amikor utoljára beszélgettünk, Igor Matovičnak hívták a szlovák kormányfőt és az egységes magyar pártról még csak ötleteltek az érintettek. Azóta sok minden történt, lecserélték a civakodó miniszterelnököt, most meg már megalakult a Szövetség is. Stabilizálódott a helyzetet? Már nincs értelme előrehozott választásokról elmélkedni?

Ez nagyban attól függ, hogy Robert Ficónak sikerül-e támogatottságban megelőznie a legnépszerűbb ellenzéki pártvezért, Peter Pellegrinit. Ha lehagyja őt néhány százalékkal, akkor nagy lesz a nyomás, hogy új választásokat tartsanak. De ennek valószínűsége 2022-ben elég kicsi.

Pedig a Magyar Fórum úgy nyomul, mintha már ki is lenne tűzve az új választások időpontja. Ön a minap felbukkant a kereszténydemokraták korábbi vezetője, Alojz Hlina mellett egy traktoros performanszon, aztán ennek a minden lében kanál politikusnak a legújabb szövetségesével, a smeres kormányokban két miniszteri pozíciót is betöltő Tomáš Druckerral is egyeztetett...

Ez utóbbi megjegyzés nem igaz. Druckerral utoljára két éve beszéltem, amikor a választási kampány egyik vitaműsorában összefutottunk. Azóta sem találkoztunk, még telefonon sem beszéltünk.

Az állami hírügynökség olyan anyagot hozott le, ami azt feltételezte, mintha Druckerba is belebotlott volna.

Két témát fésült össze a TASR. Volt egy megnyilvanulásom nekem, mint egy rimaszombati parasztnak egy kimondottan mezőgazdasági kérdés kapcsán. Egy árvai paraszttal, azaz Hlinával kritizáltuk azt, hogy hogyan osztogatja a támogatást a szaktárca, amiből az ottani államtitkár profitált. Ekkor, ezen a demonstrációnkon megkérdezték az újságírók tőlem, hogy betársulunk-e Hlina mellé, Druckerékhez. Mi azonban a szlovák pártokkal csupán együttműködünk, de beolvadni nem akarunk.

Hlina viszont pár hete csatlakozott Drucker pártjához, a Dobrá voľba nevezetűhöz.

Hlinára, akit régebb óta ismerek, úgy tekintek, mint egy szlovák politikusra, nem mint egy politikai párt képviselőjére. Ha kooperálni tudunk bizonyos témákban, és ezt eredményesen tesszük, akkor azt csináljuk. Az előbb említett tiltakozásunkkor

kiadtunk egy közös nyilatkozatot, meghirdetve a másnapi sajtótájékoztatónkat. Három órával később le is mondott a miniszter besározódott helyettese. Közös fellépésünk tehát meghozta a gyümölcsét.

A Magyar Fórum Szlovákia területén akar politizálni, szlovák politikára akar befolyást gyakorolni, és ezt csak szlovák politikai szubjektummal együtt tehetjük meg.

Szóval együttműködnétek a Drucker-Hlina formációval?

Mi a szlovák pártokkal elsősorban kommunikálunk. Novemberben például az OKS-szel együtt emlékeztünk meg a bársonyos forradalomról Pozsony belvárosában. Akkor ezt senki nem kapta fel. És úgy, ahogy velük tartjuk a kapcsolatot, úgy ahogy kommunikálunk Hlinával, úgy fogunk a KDH-val is, és másokkal. Akárhányszor leülünk egy szlovák párttal, mindig azt fogják a fejünkhöz vágni, hogy mi most összeállunk valakivel?! Mi csak konstruktív párbeszédet folytatunk.

Rendben, de Hlinával egy hét leforgása alatt már kétszer is akciózott, ez azért többnek tűnik, mint valami konstruktív dialógus.

Pedig ez bizony csak ennyi. Mindkettőnknek a szívügye a mezőgazdaság, és most a minisztérium háza táján túl sok botrány pattant ki. Legutóbb az erdőgazdálkodási vállalatnál uralkodó fejetlenségre mutattunk rá, ahol mellőznek minden szakmaiságot, és azokat hozzák előnybe, akik nem fiztenek az állami cégnek. Arról nem is beszélve, hogy a szaktárca hivatalvezetője erdészeket rakat ki a besztercebányai szállásukról, hogy a kisfia potom áron jusson albérlethez. Ami meg a kérdés lényegét illeti, a Magyar Fórum a Dobrá voľbával nem folytat politikai egyeztetést, ugyanakkor azt nem zárom ki, hogy legyen köztünk egyfajta együttműkködés. De nem ezen van a hangsúly.

Általában ha szó esik a Hídról, vele kapcsolatban egyszer sem szokta kihagyni, hogy Bugár Béla pártja tartotta életben a smeres maffiaállamot, és ...

Ez így van!

...így adódik a kérdés, hogy Drucker smeres múltja mennyire csípi a szemét?

Csípi a szememet, de közben látom azt is, hogy Drucker a Kuciak-gyilkosságot követően felálló Pellegrini kormányból másfél hónap után távozott, mert nem tudta megváltoztatni a belügyminisztériumi viszonyokat. Tehát sokkal tisztességesebb módon járt el. A Hídnak is megadatott a lehetőség, hogy azt mondja, nem folytatja tovább, ebben nem kívánnak részt venni. Ám félreértés ne essék,

nem akarom Druckert isteníteni, de ő végül is otthagyta a kabinetet. Tehát míg az egyik levont bizonyos mértékig következtetéseket, addig a másik, a Híd meg abszolút nem.

Azért 2018-ban a belügyminiszter és Fico távozása is a Híd ráhatására történt...

Az hogy ők megváltak a pozíciójuktól, az nem változtatott azon, hogy maradt a kormánykoalíció. Az igaz, hogy más lett a kormányfő, de azt nem felejtem el, ahhoz túl gyakran tapasztaltam a parlametben, hogy Fico maradt a góré. A pártelnök állandóan utasítgatta Pellegrinit, hogy ez utóbbi érezze, van, amit nem engedhet meg magának.

Akinek aztán elege is lehetett ebből a hozzáállásból, és másfél éve létrehozta a mostanra már stabilan a legnépszerűbb pártnak számító Hlast. Azóta meg már kaptunk egy ennél is újabb tömörülést, a Szövetséget, ami alig három hónapja alakult meg. Sajnálja, hogy kimaradt azoknak a magyar pártoknak az összeborulásából, amelyek többségével két éve még együtt indult a választásokon?

Látva a Szövetség eddigi munkáját, a Magyar Fórum cseppet sem sajnálja, hogy kimaradtunk ebből, és nem bánkódunk amiatt, hogy nem hívtak meg minket az általuk közösnek gondolt politikai asztalhoz.

Mit látni pontosan, hogy egyetlen csepp bánkódás sincs?

Azokat az árkokat, amelyeket az MKP és a Híd kiásott az elmúlt évtized alatt, azokat még mélyebbre ássák.

Konkrétabban?

Ha valaki őszintén gondolta, hogy egységet akar teremteni, akkor mindenkit meg kellett volna hívni az asztalhoz.

Ez azért nem árokásás...

Messziről indítok, mindjárt kitérek arra is. Ez a szövetség nem őszinte. Azt deklarálják, hogy ez magyar egység, holott a kezdet kezdetén kirekesztettek embereket, pártokat, és ezzel folytatták azt az ideológiát, ami korábban az MKP-ra volt jellemző. Az, hogy van a jó és a rossz magyar. Ez az új tömörülés nem is hiteles, mert olyan emberek is ülnek ott, akik azt mondják, nem fognak Ficóval együttműködni, annak ellenére, hogy a Smer elnökének a kormányát az utolsó napig életükkel is védték. A Szövetség létrejöttének a folyamata meg vicces volt, amikor az azt megalakító pártok egymásnak különböző feltételeket szabtak. Miután kölcsönösen kimondták a boldogító igent, azóta csak

azt látni, hogy ugyanaz folyik, amit egyszer már átélhettünk 2007 után. 15 éve, a Bugár Bélát leváltó új MKP-s vezetőség nem engedte meg, hogy a párton belül az övékén kívül más vélemény is elhangozzék, ami aztán az MKP megosztásához vezetett.

Most a Szövetségen belül újra azt látni, hogy a párton belül, a platformok között belső harcok folynak és ignorálják a korábbi hidasok véleményét, ami minden, csak nem egység. És ezt már a közvélemény-kutatások adatai is érzékeltetik.

Jól értem, elnyomják a hidasokat?

Csak egy vélemény létezik, az pedig az, amit a legerősebb frakcióként az MKP mond. Különben is, ha valami úgy viselkedik, mint az MKP, úgy kommunikál, mint az MKP, akkor miért is gondolná valaki, hogy az többre tudja vinni, mint az utóbbi 12 évben parlamenten kívül működő MKP?! Csak átfestették a párt logóját, és így lett belőle Szövetség. Csak az MKP-sok nézete a mérvadó...

Például?

Ez egyértelműen meglátszik a magyarországi belpolitikához való viszonyulásnál. Kezdetben azt mondták, nem kapcsolódnak be az ottani választási kampányba, pedig Forró Krisztián elnök részt vett a Fidesz kongresszusán, anélkül, hogy a partnereinek szólt volna erről. Aztán Berényi József, az MKP-platform vezetője felszólította a szimpatizánsait, hogy vegyenek részt a fideszesek felvonulásán, a márciusi Békemeneten. Mi ez, ha nem beavatkozás a magyarországi belpolitikába? Így aztán olyan témák kapcsán feszülnek egymásnak a párton belül, ami a felvidéki magyarok számára nem életbevágó. Szerintem egy szlovákiai magyar politikai erőnek otthon kell képviselnie a választói érdekeit, és a Magyar Fórum minden erejét arra összpontosítja, hogy az ország déli területein lakók ügyeit felvállalja.

Ami a Szövetségen belül zajlik, az bizony árokásás, ami már a családok szintjén is megtapasztalható.

Ezt már képtelenség betemetni.

Ön szerint van-e a kiút ebből a helyzetből?

Megkockáztatom, hogy az alapján, amit a Szövetség tesz, egy egységes párt nem jelent megoldást a Felvidéken. Halva született ötlet. Inkább választási pártban kellene gondolkodni, de még ez is nehezen kivitelezhető. Főleg, ha egymás politikusait keményen káderezik, ami megbénítja a munkát. Ez a véleményem leellenőrizhető tényeken alapszik, de ehhez azért nem akarok többet hozzátenni, mert nem szeretnék árkot bővíteni a most létrejött Szövetség és a fórum között sem.

Ez azt is jelentené, hogy későbbiekben...

Ne spekuláljunk!

Azért egy kicsit mégis. Kizártnak tartja, hogy majd egy együttműködés, mondjuk egy választási összefogás alakulhat ki a két magyar politikai csoportosulás között?

A fórum egy európai nézeteket valló erő, és a legfontosabb számunkra, hogy Szlovákia egy demokratikus állam legyen, ahol az emberi és kisebbségi jogokat teljes mértékben garantálják. Azt szeretnénk, ha fejlődnének a régióink, és ennek érdekében szlovák pártokkal is hajlandóak vagyunk együttműködni. A pozsonyi parlamentben ugyanis sosem lesz olyan helyzet, hogy a 150 képviselőből 76 magyar legyen.

Ezeket a nézeteket valószínűleg a Szövetség is osztja, szóval nagy ellentmondást nem látni a két formáció között.

Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a Szövetség megalakulásakor elég nyomatékosan megjelent a területi autonómia követelése, ami meg a szlovák pártok számára elfogadhatatlan.

De ez a szándék aztán nem került bele az új párt dokumentumaiba..

Ha pontosan nem is így lett megfogalmazva, de létezik ilyen értelmű elképzelésük. Ezért aztán elnézve a hazai magyar pártok választói potenciálját, nyugodtan kijelenthető, hogy a Magyar Fórum részére sokkal több választó áll rendelkezésre. Nem ugyanazon választótáborért küzdünk.

A Szövetség már csak az MKP leghűbb voksolóira támaszkodhat, de arra sem teljes mértékben.

Aki pedig nyitottabb, Európa felé orientálódik, picit liberálisabb, vállalkozóbb szellemű választópolgár...

Lehet, hogy a Híd korábbi szavazóiról beszél?

Mondjuk, hogy igen. Arról a rétegről, amelyik akkor támogatta a Hídat, amikor a pártnak tagja voltam. Ez a bázis aránylag nagy és a Magyar Fórum őket akarja megszólítani. Ők lehetnek mondjuk 7 százaléknyian, az MKP-sok meg 3-3,5 százaléknyian. És ezt részben láthatjuk a közvélemény-kutatások eredményeiben is...

Melyik részére gondol?

Egyelőre a fórum nem tudta megszólítani ezt a tábort, mert covidos időszakban meg van kötve az ember keze. Nem lehet személyesen találkozni a választókkal, sokkal nehezebb a kommunikáció...

Amint lecseng az omikron, a húrok közé csapnak?

Ki van építve az országos struktúránk, majdnem minden dél-szlovákiai járásban vannak embereink és tovább építjük a pártot...

Mennyien vannak? Több tagja van a fórumnak, mint a legerősebb kormánypártnak, a talán 45 tagot számláló OĽaNO-nak?

Annál több, igen. És alig várjuk, hogy belevághassunk a sűrűjébe, amikor majd a következetességre és szakmaiságra építhetünk. Csak megemlítem, hogy a választások előtt független szakemberektől nagyon jó értékeléseket kapott a kidolgozott pártprogramunk.

A 2020-as választásokon a Magyar Közösségi Összefogás 3,9 százalékot ért el. Ennek a választási pártnak részeként önöknek is jár állami támogatás, tehát ennek kapcsán valamilyen szinten együttműködniük kell a Szövetséggel. Ezt hogyan kell elképzelni?

Az előzetes megállapodásunk értelmében jár nekünk egy bizonyos rész az állami támogatásból, a juttatás majdnem 9 százaléka. És azt elmondhatom, hogy az egyezségünket korrektül betartja mindenki. Ami nekünk járt, azt két éve is, tavaly is megkaptuk. Ez évente mintegy 20 ezer euró, amit pártunk népszerűsítésére költünk.

Visszatérve a már említett Magyarországi helyzetre, az ottani közelgő parlamenti választásokon kinek drukkol, melyik erőnek?

A magyar nemzet részének tartjuk magunkat. De az nem jelenti azt, hogy a magyarországi belpolitikai küzdelemben valaki mellett letennénk a voksunkat. Mi nem döntünk abban, hogy kik kerüljenek be az országgyűlésbe, ahogy abban sem, hogy Márky-Zay Péter vagy Orbán Viktor fog-e győzni. A mindenkori magyar kormánnyal kell korrekt viszonyt ápolni. Azt viszont nem tartom jó dolognak, hogy nálunk, ahol eleve kisebbségben vagyunk, valaki arra próbál játszani, hogy ezt a témát a szlovákia magyarság megosztására használja fel.

Az itteni magyarok döntő többsége valószínűleg Fidesz-párti.

Ez mindegy, ez mindenkinek a személyes ügye. Ebből nem lehet politikát csinálni. Mert ellenkező esetben akkor

azt kellene mondanom, hogy aki nem fideszes, az nem az én szavazóm. Nem látom be, ez miért lenne jó megközelítés.

Ami Magyarországon folyik, az az ottaniak belügye. A fórum azért jött létre, hogy a szlovák parlamentben az itteni magyaroknak biztosítson képviseletet.

Akkor a márciusi Békemeneten sem láthatjuk önt az első sorokban?

Aki akar, vegyen részt azon az eseményen, az MKP-s Szövetséggel ellentétben mi ebbe semmilyen módon nem kívánunk belefolyni. Ezért is mondom azt, hogy a népszerűségük 3,5 százalékos szinten megáll majd. Attól függően, hogy a Gyimesi György hogyan fog viselkedni...

Az OĽaNO-s Gyimesi hogyan kerül a képbe?

Ő ugyanazt a csoportot szólítja meg, mint az MKP. A mélymagyar érzelműeket.

Van annak realitása, hogy Matovič politikusa átnyergeljen a Szövetségbe?

Sok mindent el tudok róla képzelni, de hogy minden racionalitást mellőzve viselkedjen, azt azért nem.

Ennyire ésszerűtlen lenne, ha átlépne?

Maradjunk annyiban, hogy sokkal jobb neki, ha egy a parlamenti küszöböt biztosan átlépő párt listáján, akár a 20. helyen szerepel, mint ha egy 3,5 százalékos parlamenten kívüli tömörülés élén állna.

Ez lehetne számára egy igazi kihívás...

Hát, ismerve az öreg Gyimesit, abban sem volt semmi racionalitás, hogy ő anno Vladimír Mečiarhoz pártolt. De most ennyire ésszerűtlen lépésre nem számítok.

Ha Gyimesi meg tud szólítani egyetlen százaléknyi mélymagyar szavazót, akkor az MKP-nak 2,5 százaléka lesz. Ha meg fél százalékot, akkor az MKP-soknak marad 3 százalék. Ők ketten ugyanazt a tortát szeletelik.

A Magyar Fórum meg mostanság 0,7 - 0,9 százalékon áll. Ezzel mit kezdenek? Ha a kormány tényleg kitölti a megbízatási idejét, még két év marad arra, hogy 5 százalékra szívja fel magát.

Másfél éve azért nem hívtak meg minket, hogy részt vegyünk a magyar pártok együttműködési folyamatában, mert állítólag nem voltunk politikailag relevánsak. Aztán az új párt megalakításától számítva a támogatottságuk hónapról hónapra fokozatosan csökken. Közben mi a nulláról építkezve most egy százalék körül mozgunk. Szóval aki azt gondolta a Szövetség háza táján, hogy majd fokozatosan eltűnünk a ködben, az tévedett.

A nagyon kicsi számoknál, mint amilyen ez az egy százalék körüli is, a szokásosnál jóval nagyobb a hibahatár.

De a tendenciát kell nézni, az meg a mi esetünkben szép lassan emelkedő. És egyre gyakrabban kapunk teret a szlovák sajtóban is. Aki meg Szlovákiában az esti híradásokban és a médiában szerepel, az számít politikusnak.

(sárp)