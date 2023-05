„Csak azért is, ha mindjárt az ingemért is!" – örökbe fogadta Gyimesit a Szövetség MKP-platformja - mutatjuk a platform teljes jelöltlistáját

A Szövetség Magyar Konzervatív Platformja (SzMKP) a párt 150. helyen indítaná Gyimesi Györgyöt, az OLaNO korábbi parlamenti képviselőjét. Az első helyre Forró Krisztián pártelnököt javasolják. A Híd Platform csütörtökön úgy döntött, hogy nem szerepelnek egy listán Gyimesivel.

A középen álló platformelnök Berényi mellett a párt elnöke és a jövevény Gyimesi - Paraméter-felvétel

A Szövetség Magyar Konzervatív Platformjának (SzMKP) Országos Tanácsa elfogadta a platform képviselőjelölt-listáját. Az első helyre, amely egyben a Szövetség listájának az első helyét is jelenti, Forró Krisztián pártelnököt jelölik. A pártlista utolsó helyén - az előzetes híreknek megfelelően - Gyimesi Györgyöt, az OLaNO korábbi parlamenti képviselőjét szeretnék látni.

Gyimesi jelölését elutasítja a Híd Platform, és az Összefogás Platform sem örül neki túlságosan.

Berényiék polgármesterekkel akarnak nyerni

Berényi szerint jó listát állítottak össze.

„Három megyealelnök, 19 megyei képviselő és 21 polgármester van a listán” – magyarázta az SzMKP elnöke.

Abban bízik, hogy akik helyben bizalmat kaptak, azok országosan is sikeresek lehetnek. Listavezetőnek a pártelnököt, Forró Krisztiánt jelölik, a platformnak jutott következő helyre, a 4.-re Cziprusz Zoltán, rimaszombati jelölt kerül. Az első dunaszerdahelyi járásbeli jelölt, Menyhárt József lesz a 7. Viola Miklós komáromi jelölt pedig a 9. helyen szerepelhet. Berényi József, a platform elnöke a 20. helyen indulna. Az első női jelölt a 23. helyre kerül, ő Papp Gergely Annamária lesz. A teljes listát a cikk végén találhatják.

Gyimesit szeretik az SzMKP-ban

Gyimesi György jelölését a 35 OT-tag közül 30 támogatta, csak egy ember szavazott ellene, négy tartózkodott. „Ez elég egyértelmű vélemény” – kommentálta az eredményt Berényi. Szerinte ez az SzMKP szuverén döntése, amit a másik két platformnak tiszteletben kellene tartania. „Be kellene tartani azt az elvet, hogy a platformok jelöléseibe nem szólnak bele a másik platformok” – jelentette ki az SzMKP elnöke. Szerinte az a tolerancia jele lenne, ha Gyimesi jelölését nem vétózza meg másik platform. Gyimesi jelölésétől azt várják, hogy olyan választók is rájuk szavazhatnak, akik különben más pártot választottak volna.

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke, az SzMKP tagja szerint a most elfogadott jelöltlista még csak egy javaslat.

„Azt tudni kell, hogy ez egy javaslat, a végső listát, a három platform közös listáját a párt országos tanácsa fogadja el” – mondta Forró.

A pártlistát azonban a párt grémiuma, egy hattagú testület terjeszti az országos tanács elé, a döntést konszenzussal, vagyis mindhárom platform beleegyezésével kell meghoznia.

Gyimesi a választások után lépne be a Szövetségbe

Gyimesi György, az OĽaNO korábbi parlamenti képviselője elégedett a 150. hellyel. „Hónapokig tartó tárgyalás után végre hazaértem, a sajátjaim között vagyok” – kommentálta az SzMKP Országos Tanácsának döntését Gyimesi. Az OĽaNO volt parlamenti képviselője a Híddal és az Összefogással is együtt akar működni. „Én szövetkezni szeretnék a Most-Híd platformmal és az Összefogás platformmal is” – jelentette ki Gyimesi.

Gyimesi saját bevallása szerint még nem tagja a Szövetségnek, a későbbiekben azonban párttag szeretne lenni.

„Ha karikázni fognak, ha jó eredményt érek el, akkor fogom érezni azt, hogy itt a helyem a párton belül is, ezért szeptember 30-ig nem lépek be a pártba” – mondta Gyimesi.

Gyimesi az OĽaNO nagyvonalú ajánlatát utasította vissza

Szerinte sokkal rosszabb lenne a Szövetségnek, ha ő nem lenne a listán. „Igor Matovič felajánlotta nekem, hogy egy nagyon lukratív helyen magyar platformot hozzak létre az OĽaNO-n belül. Teljesen szabad kezet kaptam volna, kaptam volna minimum 20 helyet a listán, szabad kommunikációt és pénzt is a kampányra” – árulta el Gyimesi. Szerinte ő ezt visszautasította, hogy egységes pártot tudjanak létrehozni.

Forró: nem a Híd Platform távozna, csak néhány tagja

Forró Krisztián nem tart attól, hogy a Híd Platform elhagyja a Szövetséget. „A Most-Híd Platform nem tud kilépni a Szövetségből, a platform az alapszabályban szerepel. Az előfordulhat, és én ezt nagyon sajnálnám, hogy a Híd Platform néhány tagja távozik a pártból. Amíg a Híd Platformnak van legalább 5 tagja, addig a Szövetség része marad” – üzente a Hídnak Forró. Szerinte tiszteletben tartják a korábbi megegyezéseket, és a Híd helyei a listán megmaradnak.

„Amíg vannak tagjai a Híd Platformnak, addig a platform működik” – válaszolta a Paraméternek Forró.

Szerinte nem mindenki hagyná el a Szövetséget a Híd Platformból.

Ha a grémium nem tud dönteni, döntsön az országos tanács

Nem válaszolt egyértelműen arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy Gyimesi – az SzMKP jelölése ellenére – nem lesz rajta a pártlistán. „Az MKP egy olyan listát adott le, amelyen Gyimesi György rajta van. Én azt szeretném, ha minden platform el tudná fogadni a másik jelölését” – válaszolta Forró arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tart-e egy Gyimesi nélküli végleges listát.

A platformok jelöltlistáival hétfőn, május 15-én foglalkozik a Szövetség Grémiuma. „Természetesen szó lesz majd a jelöltlistáról is, mert a platformok május 15-ig kaptak időt a javaslattételre” – mondta Forró. A pártelnök szerint az SzMKP javasolja, hogy döntsön a listáról a párt országos tanácsa, ha a grémium nem tud megegyezni.

Forró Krisztián nem érzi, hogy felelős lenne a párt esetleges széteséséért, és nem is tart tőle.

„Szó sincs a párt széteséséről, a pártot az veri szét, aki távozik belőle – mondta Forró arra kérdésre, hogy pártelnökként felelősnek tartja-e magát az esetleges pártszakadásért. – A családot is az veri szét, aki távozik.”

A Szövetség Híd Platformjának csütörtöki határozata alapján a platform tagjai nem indulnak olyan listán, amelyen Gyimesi is szerepel.

A Magyar Konzervatív Platform a képviselőlista mellett elfogadott egy politikai nyilatkozatot is, amelyben a most alakuló Ódor-kormánynak is üzennek, és felháborítünak tartják a magyar közösség elleni uszítást a futballpályákon, ami a legutóbbi DAC-Slovan mérkőzésen is tapasztalható volt.

