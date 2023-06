"Csak azt tettem, amit kértek tőlem” - megszólalt az ápoló, aki a kezénél fogva a földön húzott ki egy pácienst a kórházból

Ahogy arról mi is nemrég beszámoltunk, nagy felháborodást váltott ki egy, az interneten megjelent videó, amelyben az látható, ahogy a kassai kórház egy ápolója a karjánál fogva vonszol ki az épületből egy pácienst, aki a földön ül és sír. A kórház az eset után azt ígérte, hogy a felvételen szereplő alkalmazottat felelősségre fogják vonni. Az ápolót a Pluska is megkereste, aki a lapnak elmondta, mi is történt.