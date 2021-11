Csak a beoltottakat engedjük be, hogy növeljük a beoltottságot – vajon beválik vagy kudarcba fullad a kormány terve?

A kormány bízik benne, azzal, hogy a Covid-automata szerinti fekete járásokban engedélyezik az oltottaknak az étterembe járást, arra buzdítja majd az oltatlanokat, hogy ők is beadassák maguknak a vakcinát, hiszen ők is be akarnak majd menni. Csábítóan hangzik az egész, lássuk, hogy vélekednek róla a szakértők.

Szlovákiában továbbra is alacsony a teljes beoltottság, keddig az oltásra jogosultak alig 45 százaléka kapta meg mindkét vakcinát. Peter Sabaka járványügyi szakértő szerint, ha a beoltottság aránya az afrikai országok szintjén marad, akkor egyhamar nem kecmergünk ki a járványból, a kórházak leterheltek maradnak és sok elkerülhető elhalálozás fog bekövetkezni.

A szakértők azokat, a koalíció által elfogadott intézkedéseket tartják a legjobbnak, amelyek járványellenes végrehajtási eszközöket biztosítanak a higiénikusoknak és a rendőröknek. Ellenkezőleg visszalépésként tekintenek arra, hogy a koalíció lemond arról, hogy csak azok járhassanak munkába, akik be vannak oltva, teszttel rendelkeznek vagy átestek a fertőzésen. Sabaka szerint ez félmegoldás, aminek nem lesz hatása, és nem ment meg minket a katasztrófától.

Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök hétfőn a közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Covid-automata szerinti fekete járásokban mehetnek majd éttermekbe vagy hotelbe azok, akik be vannak oltva vagy átestek a fertőzésen. A kormány ezzel engedett a nyilvánosság néhány hete tartó nyomásának, miszerint a fekete járásokban is jutalmazzák meg felelősségteljes hozzáállásukért azokat, akik beoltatták magukat.

Mária Avdičová epidemiológus is amellett teszi le a voksát, hogy részesítsék előnyben a beoltottakat, hogy ezzel is motiválják az embereket az oltásra. Sabaka szerint beválhat a kormánynak az a húzása, hogy csak a beoltottakat engedik be az éttermekbe, ezáltal nőhet azoknak a száma, akik beadatják maguknak a vakcinát. Főként azokban a járásokban működhet, ahol kevés hiányzik a 65 százalékos beoltottsági határ eléréséhez az ötven éven felüliek körében. A Besztercebányai járásban például a múlt hét folyamán több százról néhány tucatra csökkent azoknak a száma, ami a kívánt határ eléréséhez szükséges.

Richard Kollár matematikus szerint ez más országokban is bevált: a beoltottak szabadságot kapnak, és ha ezt az oltatlanok is akarták, akkor beadatták maguknak a vakcinát. A szakértők szerint ezzel ugyan nőhet a fertőzöttek száma, de mivel az oltottak részesülnek nagyobb szabadságban, nem tartanak tőle, hogy ez súlyos következményekkel járhat. Ugyanis bár az oltottak is megfertőződhetnek, de sokkal kisebb a valószínűsége, hogy kórházba kerülnek.

Viszont azzal, hogy a fekete járásokban a beoltottak be lesznek engedve az éttermekbe, fokozni kellene a járványügyi intézkedések betartását. A konzílium ezért azt javasolja a kormánynak, hogy a higiénikusok és a rendőrök nagyobb joghatalmat kapjanak az intézkedések betartásának ellenőrzéséhez. Például, ha valaki megtagadná a Covid-igazolvány felmutatását, a tulajdonos vagy az esemény szervezője köteles lenne az illetőt nem beengedni. A higiénikusoknak és a rendőröknek pedig jogukban állna helyszíni bírságot kiszabni az intézkedéseket megszegőkre, legyen szó átlagos emberről vagy tulajdonosról. Emellett az, aki megsérti az egészségügyi dolgozókat, illetve covid-igazolványt hamisít, akár 1000 euróra is büntethetik.

Kollár szerint az emberek az intézkedések szigorítására számítottak, ehelyett a jelenlegiek effektívebb kihasználása történt. A szakértők csupán attól tartanak, hogy az illetékesek részéről tényleg lesz-e akarat az intézkedések betartásának biztosítására, ehhez ugyanis szükséges, hogy a rendőrség, esetlegesen a hadsereg szigorú ellenőrzéseket végezzen.



