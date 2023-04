Csak feküdt és semmire nem reagált. Elképesztő, mit találtak a kétéves kislány szervezetében!

Sokkoló eset történt a Felső-Garammentén, amit a rendőrség is vizsgál. Egy kétéves kislány szervezetében ugyanis pervitint mutattak ki. A kicsi most a besztercebányai egyetemi kórházban fekszik.

Forrás: Joj TV

Az eset egy breznói családi házban történt, ahol a kislány a szüleivel és a testvéreivel él. A kicsi egyszer csak feküdt a szobában és semmire nem reagált, az anyja ezután hívta ki a mentőket.

Tomáš Mydlo, a helyi kórház mentőseinek vezetője a Joj TV-nek elmondta, hogy súlyos állapotban került az intézménybe a kislány. A helyszínre kiérkező mentősök ugyanakkor elsőre nem is tudták, mi lehet a baja. Epilepsziás rohamra gyanakodtak.

A vizsgálatok aztán megerősítették azt az elképesztő tényt, hogy a kislány drog hatása alatt volt.

"A kislányt tudatzavarral vettük fel a kórházba. A standard vizsgálatok mellett toxikológiait is elvégeztünk, amely kimutatta a kábítószermérgezést" - jegyezte meg Jana Petríková, a besztercebányai klinika szóvivője. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

A Joj TV úgy értesült, hogy a kislány vérében pervitint találtak, de azt egyelőre nem tudni, hogyan került a szervezetébe. Az édesanyja visszautasította, hogy drogot tartanának otthon.

Petra Kováčiková rendőrségi szóvivő közölte, hogy a családdal nem voltak gondok korábban, és ezt megerősítették a helyi hivatalok is. Most viszont már vizsgálódni kezdett a szociális hivatal és a gyermekvédelem is.

