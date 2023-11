Csak idő kérdése, hogy mikor szennyezi be a Csallóközt a vereknyei hulladéklerakó

Páratlan katasztrófa fenyeget Szlovákiában: mérgező anyagok szivárogtak a vereknyei szemétlerakóból a talajvízbe, ami a Csallóköz felé terjed. A jelek szerint a probléma sokkal szerteágazóbb, és úgy tűnik, egyhamar nem is oldódik meg – írja a TV Noviny.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az egész probléma Juraj Dimotrov Istrochem nevű vegyi üzeméből ered. Alena Trančíková, a Pozsonyi Vízgazdálkodási Vállalat minőségügyi, vízvédelmi és környezetvédelmi részlegének vezetője szerint egy hatalmas üzemről van szó, amely különféle vegyi anyagok, köztük műtrágya, növényvédő szerek, növénykezelési szerek, polipropilénszálak előállításával foglalkozott.

Elmondása szerint az üzemből a hulladékot az akkori szocialista üzem engedélyével hordták ki, így éveken keresztül különféle szemetet hordtak a Duna kiszáradt ágába. Egy idő elteltével a szeméttelepet „újrahasznosították”, tehát betakarták földdel, majd beültették növényekkel. A hulladék éveken keresztül aludt, mígnem megépítették a bősi vízerőműt, aminek hatására az érintett területen két métert emelkedett a talajvíz szintje.

Trančíková szerint már azelőtt is problémát jelentett a szemétlerakó, mivel esett rá az eső, az viszont hatalmas beavatkozásnak számított, amikor alulról ellepte a talajvíz. „Azok a mérgek még inkább elkezdtek feloldódni, és a Csallóköz irányába terjedtek.

Dimitrov üzemét Andrej Babiš vállalata privatizálta, a szerződésben viszont semmit sem írtak arról, hogy a privatizátornak valamit tennie is kellene a szemétlerakóval – így az teljes terjedelmében az államra maradt. Éveken keresztül vizsgálták, hogy ki a felelős mindezért, időközben pedig kiderült, hogy a szennyeződés tovább terjedt. Trančíková szerint a talajvíz naponta 3-5 métert halad, ezáltal a mérgező anyagok is terjednek, és minél messzebb kerülnek, annál koncentráltabbak, mivel továbbra is oldódnak.

2015-ben komplex hidrogeológiai felmérést végeztek, amely során feltérképezték a szennyezés mértékét. Trančíková szerint az eredmény több mint megdöbbentő. Miután megállapították a szennyezés mértékét, elrendelték a terület szanációját. Az eredeti terv szerint a folyamatnak 2023 nyarán kellett volna véget érnie, de szinte még el sem kezdődött igazából. Trančíková elmondta: a számos lehetőség közül a legolcsóbb megoldást választották, ugyanis kb. 30 millió eurót különítettek el erre a célra az EU-s alapokból. A szakértő szerint ennyi pénzért csak annyit lehet tenni, hogy beágyazzák a szennyeződést úgy, ahogy ott van. Trančíková szerint ez legalább az első lépés lett volna annak elérése érdekében, hogy ne terjedjen tovább az egész.

A környezetvédelmi minisztérium egyelőre nem tudta megmondani, hogy mikor is kezdik meg a szanációs folyamatot. A tárca a korábbi környezetvédelmi miniszter, Ján Budaj tétlenségével magyarázza a késlekedést. A minisztérium szerint Milan Chrenko, a hivatali kormány környezetvédelmi miniszterének lépései adtak új löketet a projektnek, és legalább a közbeszerzés nyertesével alá tudták írni a szükséges dokumentumokat, mielőtt az érvényesség lejárt volna. A minisztérium nem válaszolt azzal kapcsolatban, hogy tartják-e magukat az eredeti tervhez.

Már 60 éve köztudott, hogy a szemétlerakó létezik, 1992 óta köztudott, hogy emelkedett a talajvíz szintje, és legalább 20 éve tudni, hogy a vegyi anyagok oldódnak és terjednek tovább a Csallóköz felé. Ennek ellenére senki sem tett semmit. Vereknyén 2002 óta tilos ivásra, mosásra, öntözésre, illetve medence felengedésére használni a kúti vizet. Ott ugyanis olyan koncentrált a szennyezés mértéke, hogy még füvet sem lehet azzal a vízzel öntözni, ugyanis a felszabaduló kis cseppek bejuthatnak az emberi szervezetbe, ami aztán egészségügyi problémákat okozhat. Trančíková szerint a szennyezett talajvíz egyre inkább terjed a Csallóköz felé, a helyzet súlyosságát szemléltetve pedig felhívta rá a figyelmet, hogy már Rovinkán is tilos ivásra és öntözésre használni a kúti vizet.



