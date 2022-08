Csak két bukást engedne Gröhling az alapiskolásoknak, az évismétlés nem számít majd bele a tankötelezettségbe

Az oktatási miniszter tovább csökkentené a szegregációt az iskolákban, és szeretné elérni, hogy tényleg minden gyerek befejezze az alapiskolát. Ezért tovább nehezítik a buktatást, és a megismételt év nem számít majd bele a tankötelezettségi korba. A tervezett változások többsége egy év múlva szeptemberben léphet életbe.

Talán az utolsó sajtótájékoztatóját tartotta pénteken Branislav Gröhling oktatási miniszterként. A tárcavezető további intézkedéseket jelentett be, amelyek célja a szegregáció csökkentése az iskolákban és a legrosszabb helyzetben, a szegregált telepeken élő roma gyerekek oktatásának elősegítése. Gröhling szerint a szegregált telepeken élő gyerekek egyik kevés kitörési lehetősége éppen az oktatás.

„A szegregációt nem lehet egyetlen intézkedéssel megszüntetni, ezért fokozatosan haladunk előre azért, hogy azok is a lehető legjobb oktatást kapják, akik nem jó környezetbe születtek, és így ki tudjanak törni a generációs szegénységi ciklusból” – mondta a miniszter.

Az minisztérium a napokban mutatta be az iskolafejlesztési projektjét, amelynek keretében szeretnék elérni, hogy megszűnjön a két műszakos oktatás azoknak a gyerekeknek is, akik még erre kényszerülnek.

„Ma még 6300 tanuló, 401 osztályban kénytelen helyhiány miatt két műszakban tanulni” – magyarázta Gröhling.

Erre a célra 34,5 millió eurót fordítanak majd az Európai Unió Helyreállítási Alapjából.

Ritkítanák a bukások számát

A most bemutatott törvénytervezetek az oktatás rendszerét finomítják. Gröhling szerint azt akarják elérni, hogy minden gyerek fejezze be az alapiskolát, ne forduljon elő, hogy a bukások miatt nem jut el a kilencedik évfolyamig. Már korábban bemutatták azt a tanátoknak készített „kézikönyvet”, ami alapján segíteni tudják a bukásra álló tanulókat.

„Most erre építve bevezetjük, hogy évfolyamot ismételni csak egyszer lehet az alsó és egyszer a felső tagozaton” – mondta a miniszter.

Ennél is fontosabb azonban, hogy az évismétlés nem számít majd bele a tankötelezettségbe. „Ezzel csökkenteni tudjuk annak a valószínűségét, hogy a tanuló korábban eléri a tanköteles kor határát, mint hogy befejezné az alapiskolát” – jelentette ki Svetlana Síthová, a minisztérium államtitkára.

A szlovákiai iskolákban uniós szinten is magas a bukások száma, a COVID-időszakban ugyan a harmadára csökkent az előtte évente mintegy 10 ezer bukás, de arra számítanak, hogy a tavalyi iskolaévben újra emelkedett ez a szám. Pontos adatai majd csak szeptemberben lesznek a minisztériumnak.

Romanyelv-oktatás pedagógusoknak

Ugyancsak a roma gyerekeket segíti az az intézkedés, amely lehetőséget nyújt a roma kisebbséget is tanító iskolák pedagógusai számára a roma nyelv elsajátítására.

„A sokszor csak roma nyelven beszélő kisgyerekeknek hatalmas, gyakran feldolgozhatatlan változás, amikor bekerülnek az iskolába, ahol a pedagógus teljesen máshogy beszél, mint az óvodában, ráadásul olyan nyelven, amit nem ért” – magyarázta az intézkedést Síthová.

A képzés októberben indul, és egyénenként 200 órás tanfolyamot jelent.

Branislav Gröhling a sajtótájékoztatón többször hangsúlyozta, hogy a most tárcaközi egyeztetési folyamatba küldött törvények elfogadását akkor is támogatni fogja, ha lemond a miniszteri posztról, és visszatér a parlamentbe. Kijelentette, hogy pártja álláspontja nem változott az utóbbi napokban, ugynazzal a javaslattal készülnek a koalíciós tanács péntek délutáni ülésére, mint amivel eddig is mentek. Alapfeltétel számukra, hogy Igor Matovič pénzügyminiszter távozzon a kormányból.

