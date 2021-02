Csak a tavaszi szünet után lesz tanítás a Nagyszombat megyei középiskolákban

A kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt a jövő hétfőtől is folytatódik a távoktatás Nagyszombat megye 50 középiskolájában.

Jozef Viskupič megyeelnök tájékoztatása szerint legkorábban a tavaszi szünet után indulhat újra a tantermi oktatás. A tavaszi szünet február 27. és március 7. között lesz.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a megye a járványügyi helyzet alakulását, és készül az iskolák újranyitására. Az óvodákkal és az alapiskolákkal ellentétben a középiskolások zöme járás- és megyehatárokon át utazik, sokan közülük kollégiumban lakik.

„Az iskolák megnyitása prioritás, főleg, ami a végzős évfolyamokat illeti. Ez azonban a járványügyi helyzet miatt jelenleg még nem biztonságos. Meglátjuk, mi lesz a tavaszi szünet után. Addig azonban azt ajánljuk, hogy az 55 év alatti pedagógusok olttassák be magukat COVID-19 ellen".

„Erre már ezen a héten is lehetőség lesz a nagyszombati egészségügyi szakközépiskolában. Mobil tesztelőpontok is lesznek itt. Nagyon örülök, hogy ennek az iskolának a tanárai és diákjai is segítenek nekünk"