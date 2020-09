Csak úgy repkedtek az eurótízezrek a zsolnai bíróknak és ügyészeknek, akikre lecsapott a NAKA!

A Plevel fedőnevű rendőrségi akció során több volt vagy jelenlegi bírót is őrizetbe vettek. A letartóztatásuk hátterében egy helyi befolyásos vállalkozó, František Tóth elleni korrupciós nyomozás áll.

A rendőrség hétfőn többek között Eva Kyselovát, a Zsolnai Kerületi Bíróság elnökét, Daniel Bérešt, a Zsolna Járásbíróság bíráját, valamint Pavol Polka nyugdíjazott bírót vette őrizetbe. Eva Kyselovát szabadon engedték, ellene nem indult büntetőeljárás. Pavol Polka és Daniel Béreš előzetes letartóztatását azonban kezdeményezték. Mivel azonban az utóbbi aktív bíró, ezért szükség volt az alkotmánybíróság jóváhagyására is, amit kedden este meg is kaptak a hatóságok. Ezzel persze egyelőre nem dőlt el, hogy Béreš vizsgálati fogságba kerül, erről hamarosan a Specializált Büntetőbíróság fog dönteni, ahogy a többi gyanúsított - ügyvédek, vállalkozók - előzetes letartóztatásáról is.

Az Aktuality.sk szerdai cikke szerint az ügy a Nagy Feriként ismert František Tóth tavaly nyáron történt letartóztatásától kezdődően fejlődött idáig. A NAKA akkor megvesztegetés, kenőpénz elfogadása ás pénzmosás ügyében gyanúsította meg, és 2015-től 2019-ig legalább nyolc olyan esetet dokumentáltak, melynél a bíróság valamely határozatát, ítéletét befolyásolták.

A határozat alapján, melyet a Specializált Büntetőbíróság a vizsgálati fogságba helyezésekor hozott, az említett vállalkozó, František Tóth minimálisan két embertől összesen 59 ezer euró pénzbeli ajándékot kapott, hogy azt továbbítsa a zsolnai kerületi, illetve járásbíróságra, befolyásolva ezzel egy konkrét eljárásbeli résztvevő ügyét.

A rendőrség jobban szét is szedte ezt a pénzösszeget. Az Aktuality.sk kiderítette, hogy a nyomozás szerint 10 ezer eurót küldtek egy akkor még nem azonosított zsolnai kerületi bírónak azért, hogy egy elítélt feltételesen szabadlábra kerülhessen. További tízezer járt egy másik, vizsgálati fogságban csücsülő személy szabadon bocsátásáért. A pénzt készpénzben adták át, Tóth ehhez egy emberét használta fel.

22 ezer eurót fizethettek azért, hogy egy járásbírósági, azaz első fokú ítéletet a fellebbviteli eljárás során megszüntessenek, és a vádlottat felmentsék. Egy másik esetben erre 7 ezer euró is elegendőnek bizonyult. Az egyes esetek befolyásolásáért a meg nem nevezett kerületi bíró is kapott valamekkora részesedést az összegekből.

A legmagasabb dokumentált eset során egyenesen 30 ezer eurót fizettek azért, hogy egy NAKA-nyomozás során megvádolt személyt szabadon engedjenek a vizsgálati fogságból, majd a bíróság felmentse őt.

Az Aktuality.sk közlése szerint azonban olyan esetben is történt befolyásolás, amikor egy vádlottnak akartak minél magasabb büntetést kiszabatni. Közvetítőn keresztül emiatt egy kerületi ügyésznek ígértek 5 ezer eurót. Azt kellett tennie, hogy a konkrét esetet felügyelő ügyésznek azt javasolja, hogy ne kössön vádalkut a gyanúsítottal, ellenben legalább 8 és fél évre lecsukassák.

Tóth a rendőrség szerint minimálisan 64 ezer eurót keresett azzal, hogy közvetített a bírók és az ügyeket befolyásolni kívánó személyek között.

Az ellene felhozott vádakat akkor egy konkrét koronatanú vallomásával, lehallgatásokkal és írásos dokumentumokkal támasztották alá. Tóth mindent tagadott. Az ügyész vizsgálati fogságra vonatkozó határozatából kiderül, hogy Tóthnak kiterjedt kapcsolatai voltak a zsolnai bíróságokon, és megalapozottan feltételezhető, hogy azokat fel is használta konkrét ügyek befolyásolására. Ha pedig szabadlábra kerülne, akkor ezeket az ismeretségeit felhasználhatná a saját ügyének befolyásolására is.

További indokként hozta fel a vizsgálati fogsága mellett, hogy Tóth spanyolországi ingatlannal rendelkezik, ami esélyt adhatna neki arra, hogy külföldre, a spanyolországi ismeretségein keresztül pedig Marokkóba szökjön.

Az ügyész rámutatott arra is, hogy Tóth esetében jelentős az eltérés az ő bevallott jövedelme és a vagyona között. Egyrészt ő egy nyugdíjas, másrészt jelentős vagyonnal rendelkezik, többek között ingatlanok, köztük a már említett spanyolországi ingatlan formájában, valamint nagy mennyiségű készpénzt tartott magánál. A rendőrség 260 ezer eurót foglalt le nála. Emiatt felmerül, hogy ez a pénz bűncselekményekből származik.

Tóth a jelek szerint egészen sokáig kitartott, a Denník N úgy tudja, hogy csak néhány hete tört meg, amikor megszületett ellene a konkrét vádemelési javaslat. A lap szerint akkor kezdhetett együttműködni a nyomozókkal és az ügyésszel, aminek az eredménye a bírók elleni rajtaütés lett a NAKA részéről.

Tóth ügyvédje eredetileg a letartóztatott Pavol Polka lánya volt. Miután viszont elkezdett együttműködni a rendőrséggel, és nyilván beszélt Polka bíróról, ügyvédet kellett cserélnie. Azóta Daniel Lipšic áll rendelkezésére.

(Aktuality.sk)