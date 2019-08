Csak verje szét a kormánypártot. Aztán?

1. Ha továbbra szinte naponta kerülnek napvilágra olyan információk, amelyek szerint a szlovák bűnüldözés ezután is a szervek, a bűnözők és a politikusok kedélyes kártyapartija, ráadásul egyre kevésbé lehet kivenni a dolgok állásából, hogy most akkor a politika irányítja-e a bűnözést saját érdekei szerint, vagy a bűnözés a politikát, netán a bűnüldözők a bűnözést a politika érdekében, vagy mindenki mindenkit mindenkivel jól megorgiáz… Hát akkor Pellegrini és azok a smeresek, akik nem részei a párt főáramlatának, illetve naivan vagy haszonlesésből, de valamilyen módon mentenék saját politikai karrierjüket és / vagy a szlovák „klasszikus” (nem röhög, nekünk ilyen klasszikus jutott) balodal potenciálját, lépéskényszerbe kerülnek.

2. Ha Fico továbbra is csak bábnak tartja az egyébként Fico sarát magán hordó kormányfőt és lépten nyomon rúg vagy rúgat bele egyet csicskásaival (lásd az exrendőrfőnököt), amikor Pellegrini megpróbál némileg disztingváltabb, normálisabb, vagy csak kevésbé agresszív, kevésbé őskomcsi és kevésbé kontraproduktív metodika szerint nyilatkozni, cselekedni, akkor Pellegrini és azok a smeresek, … lásd az előző bekezdés végét.

Mert ugye az már mindenkinek világos, hogy ha ideig-óráig mentik is a menthetőt a még működő elvtársak a szervekben és a maffiában, hosszú távon Fico politikája érdemi változtatások nélkül nem tartható fenn.

Érzi ezt Drucker, akinek édes lehet a bosszú, ha sikerül alternatívát kínálnia az elházédéeszesedő Smerrel szembel. Annyira érzi, hogy még a Smer kormányfőjének sem szégyell ajánlatot tenni. Már ha nem ő szervezi az egészet, mert miért ne szervezhetne magának egy menekülési stratégiát… Sőt Drucker régi sajtósa is vígan elhagyja helyét (a kormányhivatal sajtófőnöki pozícióját!), hogy volt főnökéhez csatlakozzon. Ezek a jelek azért nem arra utalnak, hogy biztonságos nyugdíjas állás ma kormányozni.

Lehetne akár kárörvendeni – aki szereti az ilyesmit – , hátha Drucker választások előtt sikeresen szétveri a Smert és így meggyengíti a balosokat (már ha valaki nem tartja azoknak a PS-t is…), viszont érdemes lesz kivárni, mekkora erőt képvisel ez a megújhodásinak beállított „mozgalom”. Kiska sem a parlamenti aligküszöbre számított és ugye az elvtársak polipkarjai hosszúak is, nyúlnak is, sokan is vannak még. Ne kapkodjuk el a kárörömöt.

Inkább figyeljünk, hogyha lesz Drucker-párt, vajon mekkora koalíciós potenciált fog képviselni és vajon mennyire lesz szalonképes bármely oldal és az Unió számára. Ne feledjük, Fico is ifjú titánként végtelen pökhendiségében addig verte szanaszéjjel a saját pártját, amíg végül az összes elvtársat (beleértve említett saját pártját) veszélyes egységbe kovácsolta. Ki tudja, mire képes kapcsolatrendszerével és konszolidált dizájnjával Drucker, ha Fico alternatívájaként mutatkozik és ha ezt valaki elhiszi neki…