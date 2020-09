Csaknem 80-szor kevesebbet költött Szlovákia lélegeztetőgépekre Magyarországnál, de az egészségügyi minisztérium állítja, így is van elég

Szlovákiában van elég lélegeztető gép a COVID 19 járvány második hullámára is, állítja az egészségügyi minisztérium. Igaz, sokkal kevesebb, mint Magyarországon, de a súlyos, lélegeztetőgépre tett betegek alacsony száma azt mutatja, hogy ez is bőven elég lesz. Ráadásul Szlovákia sokkal józanabbul és főleg olcsóbban vásárolta a lélegeztetőgépeket, mint Magyarország. A szlovák egészségügyi minisztériumtól azonban csak annyit tudtunk meg, hogy jelenleg mintegy 2000, lélegeztetővel vagy légzéssegítővel felszerelt kórházi ágy van az országban, a pontos számokat nem.

Fotó: TASR

Központilag, az egészségügyi minisztérium mindössze 383 lélegeztetőgépet vett a 11,1 millió euróért, ennek a túlnyomó többségét is – 300-at – a szlovák gyártótól, a Chirana Medicaltól. A fennmaradó 83 készüléket három másik cégtől szerezte be, a Chiranával összevethető, de annál valamivel alacsonyabb áron. További berendezéseket vettek kórházak is, de a minisztériumnál jóval kisebb számban.

Ehhez képest Magyarországon csak a külgazdasági és külügyminisztérium mintegy16 ezer lélegeztetőgépet vásárolt – különböző minőségben és típusban – több mint 300 milliárd forintért (857 millió euró) (lásd a 444.hu írását), vagyis csaknem nyolcvanszor többet költött erre a célra.

2000 gép a kórházakban

A szlovák egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg 2000 lélegeztető- illetve légzéssegítő géppel felszerelt ágy áll a rendelkezésre az ország kórházaiban.

„A COVID-19 fertőzésben szenvedő betegek lélegeztetőgépes kezelése biztosított, figyelembe véve a kórházak személyi kapacitásait is” - írta a Paraméter kérdéseire az egészségügyi minisztérium.

Azt nem pontosították, hogy a 2000-ből mennyi a tényleges lélegeztető gép, és mennyi csak az egyszerűbb, légzéssegítő berendezés.

Elég lesz?

A betegség lefolyása viszonylag enyhe, eddig Szlovákiában még sohasem voltak hétnél többen egyszerre lélegeztetőgépen, kórházban sem volt egyszerre 80 embernél több.

Jelenleg 77-en szorulnak kórházai kezelésre, ebből heten vannak lélegeztetőgépen.

Az egészségügyi minisztérium szerint a tárca által vásárolt lélegeztetőgépeket eljuttatták a kórházaknak.

„A környező országok tapasztalatai alapján kiszűrtük azokat a készülékeket, amelyek 100%-ban alkalmasak a súlyos állapotú COVID-19-ben szenvedő betegek lélegeztetésére – válaszolta a Paraméter kérdéseire minisztérium. – Ilyen berendezésből tavasszal 450 állt rendelkezésre.” Az Egészségpolitikai Intézet (IZP) áprilisban még azzal számolt, hogy legalább 550-re lesz szükség ahhoz, hogy a csúcson el tudják látni a betegeket. Ennél azonban jóval kevesebbre volt szükség, mint korábban írtuk eddig egyszerre legfeljebb 7-en voltak lélegeztetőgépen.

Ha a tavaszi 450-hez hozzászámoljuk az időközben megvásárolt 383-at, akkor azt látjuk, hogy legalább 833 berendezés van a kórházakban. Ezt egészíti még ki az a néhány készülék, amelyet a kórházak közvetlenül vettek meg. A központi szerződés-nyilvántartó csak hat állami kórház szerződését mutatja a Chiranával, ezek összesen 12 gépet vettek, vagyis mintegy 850, súlyos betegek lélegeztetésére is alkalmas berendezés van a kórházakban.

De mibe kerül?

Az egészségügyi minisztérium központilag – a központi szerződés-nyilvántartóban szereplő adatok alapján – 383 berendezést vásárolt.

Ennek túlnyomó többségét – 300 darabot – a szlovák gyártótól, a Chirana Medicaltól vette 9,177 millió euróért, vagyis átlagosan 30,5 ezer euróért (áfa nélkül 7,67 milliót fizetett az állam, átlagosan darabja 25,5 ezer euróba került).

A legdrágább gépekből csak 50 darabot vett a minisztérium

A Chiranától a kórházak is hasonló áron vásároltak, a korábban említett 12 gépet 324 ezer euróért vették meg, vagyis darabját 27 ezer euró körüli összegért.

Egy szlovák off-shore cég is szállít – de a magyar kormánynak

Összehasonlításként a magyar állam a 444.hu információ szerint például több mint hatezer darabot vett egy maláj cégtől, darabját 75 ezer euróért. Erre mondta Szijjártó Péter magyar külügyminiszter, hogy azért olyan drágák, mivel sokat vettek belőle. Vagy vettek 1114 darabot a szlovák ProFound kft-től is, darabját 70 ezer euróért. Érdekes, hogy ez a szlovák forgalmazó a szlovák egészségügyi minisztériumnak egyetlen gépet sem tudott eladni.

A cég egyébként idén július 30-tól új tulajdonoshoz került, egy az USA-ban, Wyomingban bejegyzett off-shore cég lett a tulajdonosa.

A magyar kormány megrendelése is elég magas a korábbi árbevételükhöz képest: idén csak ezzel az üzlettel 78 millió eurót szakítottak, míg tavaly a teljes árbevételük mindössze 14,9 millió euró volt.

A Chiranánánál olcsóbban

A maradék 83 készüléket három másik cégtől vette meg az egészségügyi minisztérium, még olcsóbban, mint a Chirana gépeit, az árkülönbség azonban nem olyan óriási, mint a magyar beszerzéseknél. A Medis Nitra 40 gépet adott átlagosan 23,68 ezerért, az Elmed harminc készüléket átlagosan 24,4 ezer euróért.

A legolcsóbban a Surgitechtől vásároltak, 13 készüléket vettek, darabját 19,22 ezer euróért.

A legtöbb gépet - 300-at - a Chiranától vette meg az egészségügyi minisztérium

Lélegeztető 75 ezerért és 12 ezerért

A magyar külügyminisztérium ezzel szemben a már említett 75 ezer eurós gépek mellett vásárolt valamit, amit szintén lélegeztetőgépnek neveznek. És mindjárt ezer darabot vettek belőle, darabját 12,7 ezer euróért a Manjuska nevű honkongi cégtől. Ezeket is beszámítva a magyar külügy átlagosan 54 ezer euróért vett jobbára kínai gyártmányú készülékeket, míg a szlovák egészségügy átlagosan mintegy 28 ezerért szlovákiai és nyugat-európai gyártmányokat.

Lajos P. János