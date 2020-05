Csákynak tanúja van arra, hogy amikor fény derült a Kuciak-gyilkosságra, azt mondta, az ügy összefügghet Basternák meggyilkolásával

Csáky Pál,az MKP volt elnöke, a párt korábbi európai parlamenti képviselője azt vallotta kedden Besztercebányán, a Speciális Büntetőbíróságon, hogy féltette az életét Basternák László, Ógyalla polgármestere, akit 2010-ben meggyilkoltak. Nem mellesleg a gyilkossági ügy egyik vádlottja Alena Zsuzsová, Marian Kočner komáromi "mindenese".

Csáky megerősítette, hogy Basternák félt, azt mondta neki, azért van tartanivalója, mert „nem úgy viselkedett, ahogy egyesek elvárták tőle", de hogy pontosan mire gondolt, azt nem tudni.

Az ügyben Roman Ostružlíkot vádolják a gyilkosság megrendelésével, Alena Zsuzsovát közvetítéssel, Vladimír Mosnárt pedig azzal, hogy átvette a megrendelést és elrendelte a gyilkosság végrehajtását. Basternákot Štefan Kaluz lőtte le, őt jogerősen 25 év börtönre ítélték. Csáky azt mondta a bíróságon, hogy egyik vádlottat sem ismeri. Basternákot tisztességes és becsületes embernek ismerte, a meggyilkolásáról a sajtóból szerzett tudomást.

„A politika kapcsán ismertem meg, néhány évvel azelőtt, hogy meggyilkolták. Az MKP elnöke voltam, ő pedig a párt komáromi járási elnöke. Féltette az életét, stresszben élt, attól fogva, hogy először rátámadtak, golyóálló mellényt viselt. Nem faggattam a részletekről, amit ma már sajnálok. Akkor csak annyit mondott, „nem úgy viselkedik, ahogy egyesek elvárják" - mondta Csáky. Csáky megerősítette egy másik tanú vallomását is, aki azt mondta, hogy Basternák komoly dolgokról akart beszélni az MKP közgyűlésén, de néhány nappal előtte meggyilkolták. Hogy pontosan miről akart beszélni, azt nem részletezte, és neveket sem említett.

A polgármester temetése után állítólag azt beszélték, hogy „ha teljesített volna bizonyos elvárásokat”, akkor ma is élhetne. „Becsületes, és talán egy kicsit makacs ember volt. Lehet, hogy nyomást gyakoroltak rá, de ő nem engedett. Mélységesen elítélem az üzleti vagy politikai viták lezárásának ezt a módját" - mondta Csáky a sajtónak. A per kezdetétől szó van az ógyallai csatornahálózat és az ehhez kapcsolódó cégek körüli vitákról, valamint az MKP és a Most-Híd jelöltjeinek 2010-es választás előtti politikai küzdelméről. A választáson Roman O. is indult.

A TASR kérdésére, hogy Csáky szerint ki állhat párttársának meggyilkolása mögött, azt válaszolta: „Tanúm van rá, hogy amikor kiderült, hogy Ján Kuciak újságírót meggyilkolták, azt mondtam a kollégáimnak, hogy az ügy összefügghet Basternák László meggyilkolásával. Az ügy háttere hasonló volt, az gyanúsítottak is ugyanabból a régióból származnak. De a részletek valóban nem ismerem” - mondta

Ógyalla egykori polgármesterét 2010. július 9-én este gyilkolták meg a háza előtt. A vádlottakat 25 év börtönbüntetésre ítélhetik, de tagadják, hogy közük lenne a gyilkossághoz.

