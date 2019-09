Családi napot tartottak a hodosiak

Még el sem felejtették a Nemeshodosi Nagy Lakomát, máris újabb rendezvény miatt népesült be a hodosi futballpálya. A nyár végén családi napra hívták össze a falubelieket a hétvégén.

Az előző évek hagyományait folytatva összefogtak a helyi társadalmi szervezetek és tető alá hoztak egy rendezvényt hodosiaktól a hodosiaknak. Számos program várta a falusiakat, hiszen lehetett ugrálóvárban ugrálni, részt venni az ügyességi játékokon, arcot festetni, kézműveskedni, de még közös citerázásra is sor került. Ezen kívül Egri Árpád lovára is fel lehetett ülni, az asztaliteniszt is kipróbálhatták, akik eddig nem ismerték, akik pedig ismerték, játszhattak egy-egy mérkőzést. A helyi önkéntes tűzoltók jóvoltából a gyerekek végrehajthatták a tűztámadást, illetve felfrissülhettek a víz alatt, késő délután pedig habparti várta őket.

Azért, hogy a felnőttek se maradjanak ki a mókából, parasztolimpia zajlott a focipályán, illetve élő csocsóban is kipróbálhatták magukat. A résztvevők számára a szervezők gulyással kedveskedtek, a gyerekeket pedig hot dog és egész nap palacsinta, üdítő, pattogatott kukorica, illetve sütemény várta.

Közben a helyi kultúrház nagytermében jótékonysági baba-mama börze zajlott, az előtérben pedig jótékonysági sütivásárt rendezett a Szlovák Vöröskereszt helyi szervezete.

Így egy rendkívül színes rendezvénnyel zárták a nyarat a hodosiak, akik ezt a hagyományt megtartanák és jövőre is folytatnák.

(alsa)