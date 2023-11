Családi tragédia: A kanapén találta meg a kisbabát. Megfogta a kezét, de már hideg volt

Szerdán találták meg az egyéves kisbaba és édesanyja holttestét a nagykürtösi járásbeli Nagylám (Veľký Lom) községben. A rendőröket a szomszédok hívták ki, akik a ház nappalijában megtalálták a kisbabát. Minden jel arra utal, hogy édesanyha először megfojtotta a kisbabát, majd felakasztotta magát a pajtában, ahol korábban ugyanígy tett a szerelme.

Viktória nem tudta kiheverni Radoslav halálát

Viktória, az édesanya a szomszédok szerint nem tudta túltenni magát élettársa öngyilkosságán. Az egyik nagylámi lakos arról számolt be a Joj TV-nek, hogy a férfi napokig ivott, majd felakasztotta magát, az indítékról azonban nem esett szó. Viktória talált rá a férfire, és azóta sem tudta kiheverni. A tragikus cselekmény után elköltöztek a faluból a nő édesapjához.

Korábban már szintén beszámoltunk arról, hogy az elmúlt időkben rejtélyes bejegyzéseket is megosztott a nő a közösségi oldalán, amiben felhívta a figyelmet rá, hogy valamire készül. "Tudod, hogyan szól az a dal, amit emlegetni szoktál, hogy még 22 nap... Igen, napok, de a számot meghagyom magamnak... de már nem tart sokáig... tik-tak" - írta.

Most az is kiderült, hogy Viktória a tette előtt SMS-t küldött édesanyja élettársának arról, hogy Nagylámba készül, hogy felakassza magát. "Ő hívott fel minket, hogy nézzünk oda rá" - mondta a lakos, aki pedig a nő szomszédait hívta, hogy menjenek be a házba. A ház kapuja és ajtaja is nyitva volt, mikor pedig beléptek a nappaliba, meglátták a kanapén fekvő, mozdulatlan kisbabát.

"Megfogta a kezét, de a kisbaba már hideg volt" - mesélte.

Az édesanyát nem kezdték keresni, ellenben azonnal hívták a rendőrséget.

"164. nap és én még mindig nem tudom elfogadni, hogy az elmentél az égbe. Legalábbis én remélem, hogy ott vagy. A legleglegborzasztóbban szeretlek, de már nem bírom soká. 5 hónap eltelt és újabb 5 hónapot már nem akarok" - írta szintén a közösségi oldalán.

Petra Kováčiková rendőrszóvivő továbbra sem nyilatkozott részletesebben az esetről, csak azt közölte, várnak a boncolás eredményére.

