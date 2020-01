A családoké a jövő!

Számunkra a családtámogatás sem csak szlogen. Meggyőződésünk, hogy a családokról sohasem szabad megfeledkezni, és ezt az elért eredményeink is igazolják. Januártól például a gyermekgondozási segély, az anyasági támogatás és a családi pótlék is emelkedett. A pár eurós emelés helyett idén a gyermekgondozási segély 50, illetve 150 euróval lett több. 2018-ban ez a növekedés csupán 1,50 eurót tett ki, 2019-ben pedig mindössze 6 euróval emelkedett a támogatás összege. Az alacsonyabb gyes, vagyis a 270 euró azokat illeti, akik a gyermekvállalás előtt nem dolgoztak, vagy nincs 270 biztosítási napjuk. Velük ellentétben a 370 eurós segélyre azok jogosultak, akik anyasági támogatásban részesültek. A 150 eurós emelés körülbelül a 140 ezer gyesre jogosult szülő felét érinti.

Ebben az évben a minimálbér 520 euróról 580 euróra emelkedik, ilyen jelentős emelkedés korábban soha nem történt. Mi azonban rámutattunk arra is, hogy a csendes adóztatás megakadályozza, hogy az emberek magasabb nettó bevételhez jussanak. Köztudott, hogy Szlovákiában az emberek adó- és járulékterhei magasabbak a nemzetközi átlagnál, éppen ezért döntöttünk az adócsökkentés mellett. Nagyon örülök annak, hogy a több éves munkánk gyümölcseként sikerült kellő támogatást szereznünk az adóalap adómentes részének megemeléséhez. Míg 2019-ben az adóalap adómentes része 3937,35 euró volt, ebben az évben meghaladja a 4414,20 eurót. Az alkalmazottak és vállalkozók adócsökkentése elsősorban a kis és középjövedelemmel rendelkező embereknek segít. Az ő zsebükben marad több pénz. Ha mindkét szülő munkát vállal, évente átlagosan 180 euróval marad több pénz a családi kasszában. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy ez az intézkedés a gazdaságra is pozitív hatással van, mert nem egy személy, hanem több mint 2 millió ember dönt arról, mire költi ezt a pénzt, így 130 millió euró az ország különböző régióiban marad. A parlamentben ezt a törvényjavaslatot, de csaknem az összes törvényjavaslatunkat, a képviselők alkotmányos többséggel támogatták, meggyőztük az ellenzéki képviselőket is.

Tudatosítjuk, hogy Szlovákia népessége nagy tempóban öregszik, ezért igyekeztünk megfelelő megoldást találni a családalapítás támogatásához. A családokat a gyermekek után járó adókedvezmény megduplázásával is segítjük. 6 éves korig havonta 45,44 euró, évente pedig 545,28 euró adókedvezmény jár a szülőknek gyermekenként. Ez a törvényünk 250 ezer gyermeket, több mint 150 ezer családot érint. A következő választási ciklusban elérjük, hogy ez az adókedvezmény minden gyermek után járjon. 18 éves korig. Számunkra az is fontos, hogy a családok elegendő időt tölthessenek együtt, amihez hozzájárul az is, hogy január elsejétől a 33 évnél fiatalabb alkalmazottak, akik gyermekről gondoskodnak, 5 hét szabadságot vehetnek igénybe. A szülőknek, kiváltképp a nőknek nehéz két helyen is helytállni. Otthon is, és a munkahelyen is. A hosszabb szabadság ebben is segíthet. Persze, még ezen a téren is sok teendő vár ránk. Az üdülési utalványok érvényesítésének a körét azért bővítettük, hogy a szülők a nyári napközis táborok költségeit is ebből fedezhessék. Az üdülési utalvány mellett bevezettük a sporttámogatást is, amellyel a munkaadó az alkalmazottak gyermekeinek sporttevékenységét támogathatja.

Az ifjúházas-kölcsön bevezetése és a fiatal családok segítése nekem személy szerint a szívügyem. A fiatalok ugyanis egyre később házasodnak, a gyermekvállalásra is később szánják rá magukat. Az elemzések alapján ennek fő oka az, hogy előbb saját otthont szeretnének, s ez sokak számára egyre nehezebben érhető el. A fiatal házasok kölcsönének köszönhetően előnyös feltételek mellett vásárolhatnak új vagy régi házat, illetve lakást. A kölcsön átépítésre is igényelhető. Új ház, lakás vásárlására, illetve építésére 75 ezer eurót lehet igényelni, régebbi ház vagy lakás esetén 50 ezer euró áll a kérvényezők rendelkezésére, átépítésre pedig 30 ezer euró. A kölcsön futamideje alatt a kamat garantált, és az első 15 ezer euró mindössze 1%. Az ifjú pár a házasságkötés után 3 éven belül kérvényezheti a kedvezményes kölcsönt. Gyermek születése esetén a tartozás összegéből 2000 eurót jóváírnak, így akár 6000 euróval is csökkenhet a visszafizetendő összeg.

Azt a bizalmat, amit négy évvel ezelőtt a választóimtól kaptam, így próbáltam visszafizetni. 16 törvénymódosító javaslatot nyújtottam be, s ezek többségéhez az egyébként kritikus ellenzéki képviselők támogatását is sikerült megszereznem. Ha úgy döntenek, hogy folytathatom a parlamenti munkát, az elkövetkező választási időszakban is olyan rendszerszintű intézkedéseket támogatok majd, amelyeknek köszönhetően a családok és a nyugdíjasok nettó bevétele tovább növekszik. Még sok a teendő. A parlamentben megélt négy év tapasztalata mellett leginkább az Önökkel folytatott beszélgetések segítenek eligazodni abban, mit kell orvosolnunk. Együtt sikerül.

Sárközy Irén, parlamenti képviselő

(PR-cikk)