A Csallóköz első aranyérmese a kisudvarnoki Marczell Sándor

Több évtizedes munkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett, a közelmúltban rangos elismerésben részesült a kisudvarnoki illetőségű Marczell Sándor (felvételünkön), akit a Szlovák Labdarúgó-szövetség Poprádon zajló konferenciáján aranyéremmel tüntettek ki.

Fotó: sfz

Kortársai egykori kiváló futballistaként jegyzik, aki szülőfalujában, majd a DAC-ban, katonaévei alatt pedig a csehországi Vyškovban szerepelt. Sárga-kék színekben tizenhat évet focizott. Aktív pályafutása befejezése után bíráskodni kezdett, a játékvezetői ranglétrán az I. Szlovák Nemzeti Ligáig jutott. Negyvennyolc éves korában fejezte be a bíráskodást, azóta tisztségviselőként tevékenykedik a focitársadalomban. Ezen a szakaszon (is) a csúcsig menetelt, ugyanis a Štefan Krídla vezette ténykedésének időszakában oszlopos tagja volt a Szlovák Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának. Ugyancsak beválasztották a Szlovák és a Nyugat-szlovákiai Labdarúgó-szövetség játékvezetői bizottságába, elnökként irányította a Pozsonyi Területi Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságát. Az említett szövetség kötelékében 2020-ig a játékvezetők ellenőreként ügyelt a szabályok betartására. A korhatár betöltése után pedig a Pozsony-vidék Területi Labdarúgó-szövetségnél hasonló tisztséget lát el napjainkban is. Egyértelmű: Marczell Sándor éltesebb korában (76 esztendős) is imádott sportágát szolgálja.

Negyvenhét esztendőt szolgált le egy munkahelyen, a Szlovák Államvasutaknál. 1999-ben mint futballbíró képviselte Szlovákiát az USIC, azaz a vasutas válogatottak Franciaországban megrendezett világbajnokságán. A rendezvényen őt hirdették ki a legjobb játékvezetőnek. Négy évvel később a bulgáriai USIC-on teljesítményét „Ezüstsíppal” honorálták.

A labdarúgás és a vasutak szerelmese számtalan kitüntetéssel, oklevéllel, emlékéremmel büszkélkedhet. A legutóbbi azonban mindegyiket felülírta. „Lokálpatrióta vagyok. Az aranyérem értékét hatványozza, hogy a csallóköziek közül első vagyok, akit a legfényesebb medállal jutalmaztak” – nyilatkozta a Paraméternek a kitartás, a hűség és a fociszeretet megtestesítője.

(ái)