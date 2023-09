Csallóköz Gyümölcse: Aki tud, termesszen zöldséget, gyümölcsöt!

21. alkalommal tartották meg a Csallóközi Vásár ideje alatt a Vidékfejelsztési Szakközépiskola épületében a Csallóköz Gyümölcse hagyományos terménykiállítást.

Fotók: a szerző - További felvételekért kattints!

Baári József, a Kiskertészek Szövetségének járási elnöke kifejtette, hogy az idei kiállításra összesen 192 termék érkezett az egész járásból, 45 kistermelőtől és 6 nagyüzemtől. Előbbiek közül kilencen voltak, akik több fajta terméket is hoztak, Katona Imre, Tóth László, Tornyai Ernő, Bereczk Árpád, Horváth Zalán, Erős József, Horváth Zlatica, Baári József és Szabó István.

Beszélt arról, hogy a kiskertészeket is megviccelte idén az időjárás, de az utóbbi években ehhez már lényegében hozzászoktak, és a következő években sem fog javulni a helyzet. Mint mondta, a legnagyobb problémát az okozza, hogy az esős és száraz időszak nem kiegyensúlyozottan, időben elosztva jellemző, hanem egyszerre, nagy erővel érkezik mind az eső, mind a szárazság. Ezt szerinte csak a megfelelő technika és technológia segítségével lehet kivédeni, konkrét terméket is ajánlott, amivel a kiskertészek segíthetik a termények fejlődését.

Az eseményen már hagyományosan részt vesznek a mosonmagyaróvári kertbarátok. Elnökük, Jányi Lajos kifejtette, ők is gyakorlatilag ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, mint a csallóköziek. A korai fagy tönkretette a termények egy részét, később pedig már hiába permeteztek, a termés egy része odaveszett. Felhívta a figyelmet olyan nemesített termésfajtákra a csallóközi kiállításon, amelyekkel ők maguk még nem találkoztak.

Patasi Ilona, a Szlovák Agrárkamara elnöke szintén minden évben részt vesz a kiállításon, és most is arra ösztönözte a szervezőket, hogy ezt a közösségépítő és -megtartó rendezvényt a továbbiakban is folytassák.

Elárulta, hogy az agrárkamara a dél-szlovákiai vidéken összesen 490 taggal bír, akik mintegy 650 ezer hektáron gazdálkodnak és ezzel nagyban hozzájárulnak a szlovákiai össztermeléshez. Miniszteri tanácsadóként felhívta a figyelmet a zöldség- és növénytermesztés jelentőségére, és arra, hogy ezt az ágazatot a következő európai agrárpolitikai időszakban sokkal nagyobb mértékben fogják támogatni. Kifejtette, hogy a hektáronkénti 200 eurós alaptámogatáshoz képest 400-500 euróval, emellett emlékeztetet arra is, hogy a fiatal gazdák 50 ezer eurónyi vissza nem térítendő kezdőtámogatást igényelhetnek. Arra biztatott minden családot, ahol hagyománya van a növénytermesztésnek, hogy ott a fiatalok is vigyék tovább ezt a tevékenységet. Továbbá arra, hogy aki teheti, vásároljon helyi termelőtől, mivel a csallóközi ízvilág nemcsak idehaza kapós, de külföldön is.

(SzT)

VÁLASZTÁSI INTERJÚK: Új epizód minden nap 18:00-kor a Paraméteren - egészen szeptember 27-ig!