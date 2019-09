Csallóköz Gyümölcse: „Hadd tudja meg a falu, hogy vannak még kertészkedők! ” (FOTÓK)

Idén már tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a Csallóköz Gyümölcse terménykiállítást, amelynek ezúttal is a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola színházterme adott otthont.

A terménykiállításon felsorakoztatják régiónk kiskertészeinek évi produktumait, kertjeik terményeinek legszebb példányait. A cél az, hogy fiatalokat és időseket, kicsiket és nagyokat egyaránt arra ösztönözzenek, hogy használják a kerteket, és termesszenek saját kézzel zöldséget és gyümölcsöt.

A kiállítást Patasi Ilona, a Szlovák Agrárkamara elnöke nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, nagyra értékeli a felsorakoztatott terményeket, amelyek közt mindig akad újdonság. „A Vidékfejlesztési Szakközépiskola a lehető legjobb hely, ahol ezt a kiállítást megrendezhetik, hiszen az utónemzedék továbbfejlesztése az iskola falai között történik, belőlük lesznek a kertészek. Kívánom, hogy ezt a szép hagyományt vigyék tovább az unokáink unokái is” – fogalmazott.

Belucz János, a kiskertészek járási szervezetének elnöke beszédében visszaemlékezett a kezdeti időszakra, amikor még községekben és városokban rendeztek kihelyezett kiállítást. Ezt követően változtattak a lebonyolításon, múzeumban és stadionban is kiállították a terményeket, végül pedig eljutottak a Vidékfejlesztési Szakközépiskolába.

„Hogy mire jó egy ilyen kiállítás? Jó, hogyha az alapszervezetek megmutatkozhatnak. Megmutathatjuk, hogy létezünk, hogy kiállításokat szerveztünk és évzárókat csinálunk. Hadd tudja meg a falu, hogy vannak még kertészkedők, akik termelnek”

– fogalmazott a szervezet elnöke, majd hozzátette, nem véletlen, hogy rendre szeptemberben kerítenek sort a kiállításra, hiszen ha az érdeklődőknek megtetszik bármelyik fajta terményt, azt a jövő évben el is tudják kezdeni termeszteni.

Belucz János megemlítette, hogy nagyon kevés almát fogyasztunk, holott számos gyümölccsel ellentétben ezt megfelelő tárolás mellett akár tíz hónapon át is fogyaszthatnánk. „Naponta 400 gramm zöldséget-gyümölcsöt el kellene fogyasztanunk, próbáljuk ezt betartani” – figyelmeztetett, és egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy manapság szinte alig akad valaki, aki a kertészetben leszedi az almát.

Míg tavaly 416 volt a kiállítási példányok száma, idén ez a szám 369-re csökkent. Ebből idén is a legtöbb az alma (131) volt, majd következett a körte (33), a szilva (11) és a szőlő (15). A zöldségek közül a paprikából (37) és a paradicsomból (23) volt a legtöbb, de többféle hagymát (13), fokhagymát (9) és tököt (21) is kiállítottak.

A legtöbb kiállítási példányt idén is Berecz Árpád (Nagymegyer), Tóth László (Ollétejed), valamint Varga Mihály (Nagymegyer) hozta.

A kiállítás megnyitójára meghívták Jányi Lajost, a Mosonmagyaróvári Kertbarátok elnökét is, akinek leginkább az almafélék tetszettek a kiállított termények közül. „A múlt évben is láttam a kiállítást, de úgy érzem, hogy az idei még szebb. Remélem, a jövőben is hasonló fejlődésen mennek majd át” – mondta.

Szabó László, a Vidékfejlesztési Szakközépiskola igazgatója elmondta, örül annak, hogy évről évre helyt tudnak adni a kiállításnak. „Jobb helyet nem is tudnék elképzelni, mint az egykori mezőgazdasági iskola színházterme. Reméljük, hogy a stafétabotot majd a fiatalok is átveszik, és ők is ilyen szép kiállítást tudnak létrehozni” – mondta, majd gratulált a kistermelőknek, valamint sok erőt, egészséget és energiát kívánt a további munkához.

A terményeket Szakál László dunaszerdahelyi plébános áldotta meg. A kiállítás megnyitóján kiértékelték a már hagyományosnak számító rajzversenyre érkezett legsikeresebb munkákat. A gyerekeknek idén az volt a feladatuk, hogy rajzolják le a kertjüket, több mint háromszázan neveztek be a helyi alapiskolákból, óvodákból és a szabadidőközpontból.



