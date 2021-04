A Csallóközben tavasszal is szünetel a területi focibajnokság

Szlovákiában javul a járványhelyzet. Csökkenő tendenciát mutat a fertőzöttek száma, egyre kevesebb beteg szorul kórházi ápolásra.

Cséfalvay Á. András illusztrációs felvétele

Beindult az enyhítések folyamata, mely immár a kultúrát, a sportot is érinti. Egyre nagyobb a nyomás annak érdekében, hogy minél előbb visszaálljon a korábbi edzési- és versenyzési rend. A kormány bizonyos feltételek betartása mellett az amatőr és tömegsportban is engedélyezte az edzéseket. Immár a kerületi- és területi bajnokságokban játszó klubok labdarúgói is elkezdték a gyakorlásokat, az irányító szövetségek pedig az újrakezdés esélyeit latolgatják.

A Csallóközben is terítékre került annak lehetősége, hogy tavasszal bajnoki párharcokat rendezzenek, minimum bepótolják az őszi idényből elhalasztott összecsapásokat.

„Nálunk tavaly ősszel a kilencedik fordulót követően mattolta a pontvadászatot a Covid-19. A felnőttek VI. és a VII. ligájában 16-16 alakulat szerepel, az őszi szezonból hat párharcot kellett volna pótolnunk. Amatőr fociról lévén szó, hétközi mérkőzések nem jöhetnek számításba. Szerdán megbeszélésre hívtuk a klubelnököket, hogy eldöntsük, miként tudnánk befejezni az idényt. A harminckét érdekelt klub közül csupán öt vállalta volna az újrakezdést. A gyér érdeklődésre való tekintettel ennek nem láttuk értelmét, ezért a mi régiónkban tavasszal nem lesz folytatás. A felnőttekhez hasonlóan, az ifik, a diákok és a kezdők mezőnyében is idő előtt ér véget a pontvadászat. Erről hivatalosan közlönyben értesítjük a klubokat. Ezentúl az új idény előkészítésére összpontosítunk. A klubok július 1-ig jelenthetik be csapataikat a bajnokságba”

– tájékoztatott a legújabb fejleményekről Benovič Árpád, a Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség elnöke.

(ái)