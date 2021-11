Csallóközből kapott karácsonyfát a pozsonyi önkormányzat – VIDEÓ

Pozsonyban a járványhelyzetre való tekintettel le kellett fújni a hagyományos karácsonyi vásárt. Az ünnepi hangulatról így legalább egy hatalmas karácsonyfa gondoskodik, amelyet ezekben a napokban kezdtek díszíteni.

A 12 méteres fenyő a Dunaszerdahelyi járásból érkezett Pozsonyba. Felsőjányokon ültette Csenkey Tibor, 35 évvel ezelőtt.

„Fájt a szívem, de mivel alámosta az eső, és kezdett veszélyessé válni, amúgy is ki kellett volna vágni“

– mondta a Paraméternek Tibor, akinek elmondása szerint bizony lélekben fel kellett készülnie, hogy elbúcsúzzon az évtizedekig a házuk előtt álló fenyőtől.

Csenkey Tibor egyébként nem kért semmit a hatalmas fáért, ez volt az ő karácsonyi ajándéka a főváros lakóinak és látogatóinak.

Az ország túlsó végén, Kassán is áll már a fa a főutcán, és a kelet-szlovákiai nagyvárosban a járványhelyzet ellenére is megtartják a karácsonyi vásárt. Egyszerre azonban csak 50 ember lehet jelen standoknál.

A kassai, 18 méter magas fenyőfa a városi erdőből származik, bár ott is többen felajánlották a saját fenyőfájukat. A fa díszítése már Kassán is most kezdődik, az ünnepi fények idén december 5-én gyúlnak ki rajta.

