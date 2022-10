A csallóközi vendéglátósok egyelőre nem tartanak attól, hogy a vendégek tömegesen lemondanának a gasztronómiai élményekről

Nem közömbösek a csallóközi vendéglátósok a régió gasztronómiája iránt, készek fejleszteni és szükség esetén együtt gondolkodni a sikeres jövő érdekében – egyebek mellett ez is elhangzott azon a szakmai fórumon, amelyet a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség és a Kukkónia polgári társulás szervezett meg október 20-án a dióspatonyi Kukkonia Farmon.

Fotók: Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség (További képekért kattints a fotóra!)

A 2. Gasztro workshopon a szakmát érintő legégetőbb kérdéseket vették górcső alá az érintettek – mesterszakácsok, étteremvezetők, pedagógusok és további szakemberek. A meghívott előadók széles köre is igazolja, hogy a sokrétű problémákra egységesen lehet és kell megoldást keresni.

A panelbeszélgetések során a megfelelő alapanyagok kiválasztásáról, az új konyhai technológiák alkalmazásáról, az árpolitikáról, az energiaválság okozta áremelkedésről és az utánpótlás, illetve továbbképzés lehetőségeiről értekeztek a szakemberek és az érintettek. Többször elhangzott az együtt gondolkodás és az összefogás fontossága, csakúgy, mint a jelenlegi helyzet okozta bizonytalanság.

A jó alapanyag helyi, friss és minőségi – hangsúlyozták a dunaszerdahelyi régióban elismert séfek. A megfelelő mennyiség beszerzése, az energiaárak miatt pedig annak tárolása is nagy feladatot ró az étteremüzemeltetőkre.

Az energiaárak az árpolitikára is jelentős hatással vannak, de a szakácsok egyelőre nem tartanak attól, hogy a vendégek tömegesen lemondanának az éttermi gasztronómiai élményekről, viszont egy új árszinttel kell megbarátkozniuk.

Az utánpótlás és a továbbképzés során a személyes kapcsolatra érdemes alapozni az iskoláknak és a vendéglátósoknak és a szakmai fejlődés egyik alapja az alázat évek során alakulhat ki.

„Öröm látni, hogy van igény a közös párbeszédre ebben az idegenforgalom szempontjából rendkívül fontos szegmensben. A régióba látogató és itt élő vendégek egyre igényesebbek, ezért is fontos, hogy az éttermek is lépést tartsanak a fejlődéssel. A szolgáltatások minősége azonban szorosan összefügg a rendelkezésre álló anyagi és emberi erőforrásokkal, ezért is vázoltunk fel olyan lehetőségeket, amelyek alkalmazásával orvosolhatjuk a munkaerőhiányt a szektorban” – fogalmazott Somogyi Gábor a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség elnöke.

Dóka Tímea a Kukkonia PT elnöke szintén a képzések lehetőségét, a diákok megszólítását hangsúlyozta, elmondta, hogy a társulás a jövő évben ezzel a területtel is kiemelten foglalkozni fog.

„Úgy gondoljuk, hogy a szakmában dolgozó pincérek és szakácsok továbbképzése, valamint a tanulók szakmai képzése kiemelten fontos. A pályaválasztás előtt álló diákok figyelmét pedig sikeresen felkelthetjük azzal, ha ízelítőt kapnak egy szakmából és testközelből megismerkedhetnek vele” – részletezte Dóka Tímea.

A visszajelzések igazolják, hogy van igény az együttműködésre a gasztronómiai szektorban, ahol összefogással mindenki számára hasznos eredmények születhetnek, a vendégek, a szakácsok és az étteremvezetők megelégedésére.

A Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség egységes népszerűsítéssel is segíti a régióbeli éttermeket. Erre szolgál a holmit.sk honlap is, amely folyamatosan bővülő kínálatában minden étterem, vendéglő és büfé helyet kap. A közeljövőben egy újabb gasztronómiai rendezvényre készülnek, ismét sor kerül a Csallóköz legjobb étele versenyre.



