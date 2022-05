A Csallóközön is átrobogott a vonat, amiből csak ez az egy van a világon! (FOTÓK)

A szlovákiai utasoknak lehetőségük volt kipróbálni a világ első és egyetlen hidrogénhajtású személyvonatát. A francia-szlovák üzleti kamara keretén belül az Alstom vállalat pénteken mutatta be a különleges járművet, amely pénteken Érsekújváron, szombaton pedig Dunaszerdahelyen is átzakatolt.

Cséfalvay Á. András fotói az érsekújvári vonatállomáson készültek (További képekért kattints a fotóra!)

Pontosabban csendesen átsiklott, a technológiának köszönhetően ugyanis a vonat szinte teljesen zajmentes utazást biztosít.

"Nagy érdeklődés mutatkozik iránta a cseh és a szlovák piacon" – mondta Dan Kurucz, az Alstom csehországi és szlovákiai ügyvezető igazgatója. Ezt Richard Sulík (SaS) gazdaságügyi miniszter is megerősítette a pénteki sajtótájékoztatón.

„Bízom benne, hogy belátható időn belül, az aktuális választási időszak végéig hidrogénhajtású vonat fog közlekedni az Érsekújvár–Privigye (Prievidza) vonalon” – mondta a tárcavezető.

Emlékeztetett arra, hogy a kormány tavaly elfogadta a nemzeti hidrogénstratégiát, amely keretet állít fel az általa támogatott tevékenységeknek. "Hamarosan a kormány elé kerül a cselekvési terv, ebben konkrét tevékenységek szerepelnek, amelyeket már elkezdünk, és amelyeket sikeresen szeretnénk véghez vinni. A hidrogénvonat is ezek közé tartozik" – tette hozzá Sulík.

Pénteken és szombaton Privigyéről indulva Nyitrán, Érsekújváron, Komáromon és Dunaszerdahelyen keresztül Pozsonyig közlekedett a különleges vonat, amelyet Csehországban is hasonlóképp mutatnak majd be.

A Coradia iLint nevű vonat az első hidrogén-üzemanyagcellás személyvonat, amely villamosenergiát termel a működéshez. Ennek a zéró emissziós vonatnak nagyon alacsony a zajszintje, miközben a "kipufogógázt" csupán gőz és kondenzvíz alkotja. A Coradia iLint Németországban van kereskedelmi forgalomban, emellett Ausztriában és Hollandiában is tesztelésen esett át. Van is érdeklődés a vonat iránt, Olaszország és Franciaország már le is adta rendelését. A szerelvényt kifejezetten nem villamosított vonalakon való közlekedésre tervezték.

A vonat szombaton délelőtt Dunaszerdahelyen is áthaladt, Hájos Zoltán polgármester pedig ezzel tette meg útját Pozsonyba. „Egy hidrogén meghajtású vonattal tettem meg az utat Dunaszerdahelyről Pozsonyba (10:23 - 11:23) kényelmes utasfülkében és zajmentesen. A vonat nagyobb sebességgel is tudott volna haladni (max. 140 km/ó), de a vasúti pálya erre nem volt alkalmas” – írta a közösségi oldalán.

(parameter)