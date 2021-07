Csalók írtak leveleket arról, hogy hivatalnokként ellenőrizni jönnek a népszámlálási adatokat

Csalók akarnak visszaélni a népszámlálással. Van, akik már levelet is kapott arról, hogy hivatalnokok jönnek házhoz, hogy ellenőrizzék a korábban megadott információk pontosságát.

Illusztrációs felvétel (TASR)

"Szeretnénk figyelmeztetni a lakosságot, hogy semmi hasonlót nem tervez a Statisztikai Hivatal és annak alkalmazottai. A lakosok adatainak összegyűjtése befejeződött, a lakosoknál nem tervezünk semmilyen ellenőrzést, és további adatokat sem kérünk."

A csalók a hitelesség kedvéért a statisztikai hivatal hamisított fejlécét is feltüntették.

A postaládában található hasonló levél csalási kísérlet. Arra kérjük a lakosokat, hogy ezzel az ürüggyel senkit ne engedjenek be a lakásukba, és senkinek ne adjanak meg személyes adatokat sem. A statisztikai hivatal arra kér mindenkit, hogy haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel, ha valami hasonlót észlelnek.

Június közepén fejeződött be a népszámlálás asszisztált része is, és az egész folyamatba összesen 5,22 millió ember kapcsolódott be.

(Denníkn)