Csapatfogyatkozás: az FK Actív Nagykeszi felnőtt csapata kilépett a bajnokságból

Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is tapasztaltunk csapatfogyatkozást a Nyugat-szlovákiai Futballszövetség által irányított bajnokságokban. Az V. labdarúgóliga keleti csoportjában tavasszal tizenhat helyett tizenöt alakulat folytatja a pontvadászatot. A tabella 9. helyén telelő FK Actív Nagykeszi együttese kilépett a bajnokságból. Az irányító szövetség illetékesei a Komáromi járást képviselő távozó alakulat őszi idényben elért eredményeit törlik, ezzel változik a tabella, hetente egy csapat kényszerpihenőre szorul. A klubot természetesen pénzbírsággal is sújtják. Egyébként az FK Actív Nagykeszi korosztályos csapatai továbbra is versenyben maradnak.

Az FK Actív Nagykeszi futballistái tavasszal már nem állnak csatasorba



